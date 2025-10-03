Gastón Labari, gerente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: "La apertura del sector oeste será en marzo del 2026". Foto: Cristian Lozano

La remodelación integral de la Terminal continúa a paso firme. Actualmente, se está trabajando en una zona que sorprenderá con la inclusión de gastronomía, locales comerciales y entrenimiento, además de contar con espacio para servicios internacionales y viajes especiales de turismo.

"La obra viene avanzando conforme al plan de trabajo, seguimos con los plazos estimados de apertura para marzo del 2026. El sector oeste se orienta al desarrollo comercial y contará con una amplia oferta de servicios, exclusivamente vinculados a actividades comerciales", comentó Labari.

Las novedades que se vienen Terminal de Ómnibus de Mendoza El gerente de la Terminal detalló que habrá “un patio de comidas con cadenas como McDonald’s, KFC y Kentucky de Buenos Aires, además de una heladería”, y adelantó que también se proyecta un espacio de juegos para niños.

En la planta alta, asimismo, dijo que funcionarán oficinas para que puedan operar empresas de turismo, ya que será un sector para colectivos que realicen viajes especiales, deportivos, estudiantiles, entre otros. Sobre la seguridad, Labari afirmó que buscan que la Terminal sea "la más segura de la Argentina, con cámaras, sistema de vigilancia, seguridad propia y presencia policial".