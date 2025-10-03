3 de octubre de 2025
Seguridad: Mendoza tendrá el primer laboratorio provincial de huellas balísticas conectado a Interpol

Será la primera provincia del país que cuente con este tipo de tecnología para esclarecer casos y mejorar la seguridad. De qué se trata.

Por Sitio Andino Política

Este viernes, las autoridades recorrieron la obra donde se instalará el Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas, el cual estará conectado con la Interpol y la provincia de Mendoza será la primera del país que cuente con esta tecnología para mejorar la seguridad.

El gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; y el representante de Forensic Technology, David Leblond visitaron la construcción del laboratorio que ayudará a esclarecer investigaciones.

Este espacio se suma a los servicios del Laboratorio de Huellas y la ampliación del sistema de videovigilancia, para mejorar la seguridad en la provincia. "No existe hoy, ninguna policía en el país que cuente con un sistema así", expresó Rus.

El Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas funcionará en un edificio nuevo de 75 metros cuadrados, diseñado especialmente para la instalación de esta tecnología de última generación, que solo posee la Policía Federal. La obra comenzó el 19 de septiembre y estará lista en tres semanas. Luego se procederá a la instalación del equipamiento técnico.

Nuevo laboratorio para investigaciones en seguridad

El nuevo laboratorio utilizará el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), la misma tecnología que emplean Interpol, Estados Unidos, Chile y varios países de Latinoamérica. El laboratorio permitirá comparar proyectiles y vainas con armas de fuego secuestradas, lo que acelerará la identificación de armas utilizadas en robos, homicidios y otros delitos graves.

“Esto nos va a permitir detectar más casos, esclarecer hechos y detener personas”, aseguró la ministra.

La herramienta funcionará de forma similar al Laboratorio de Huellas Genéticas. El sistema automatiza la búsqueda de coincidencias y reduce drásticamente los tiempos de investigación. De esta manera, Mendoza integrará su base actual de 58.000 muestras balísticas al sistema IBIS y podrá cruzar información con la base de datos de Interpol, Chile y otros países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1974143639593840835?s=48&partner=&hide_thread=false

El sistema captura y compara, mediante microscopía 3D, las microcaracterísticas que dejan proyectiles y vainas. Gracias a algoritmos de coincidencia, el IBIS revela vínculos entre distintos hechos delictivos, incluso a nivel internacional. Esto permitirá a los peritos balísticos de la provincia establecer de manera más rápida y precisa si un arma fue utilizada en uno o varios crímenes.

El equipamiento, adquirido con una inversión superior a USD 1,6 millones, incluye estaciones de adquisición de vainas y proyectiles, un servidor de correlación, estaciones de análisis y un microscopio tridimensional. Además, la Provincia trabaja para firmar un convenio con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que abrirá nuevas vías de cooperación internacional.

Embed - La Solución IBIS®: Sistema Integrado de Identificación Balística

