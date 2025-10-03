3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

La nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza tendrá como escenario el Hipódromo de Mendoza.

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, anunció oficialmente la realización de la 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. El evento, considerado el festival cervecero más importante del Oeste, se realizará en el Hipódromo de Mendoza los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2025, repitiendo la exitosa locación del año anterior.

fiesta de la cerveza 2023, fiesta provincial de la cerveza, sabado
La Fiesta Provincial de la Cerveza regresa a las instalaciones del Hipódromo de Mendoza.

La Fiesta Provincial de la Cerveza regresa a las instalaciones del Hipódromo de Mendoza.

Fiesta de la Cerveza: convenio y articulación público-privada

La confirmación se produjo tras la firma de un convenio matutino entre el Gobierno provincial y el Municipio de Godoy Cruz para el uso de las instalaciones. El acuerdo fue rubricado por Ida López (presidenta del Instituto de Juegos y Casinos), el intendente Diego Costarelli y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Alejandro Zlotolow.

Lee además
Tras la plaza Italia, la Ciudad de Mendoza expande la pulverización aérea a otras zonas.
Ambiente

Tras la Plaza Italia, la Ciudad de Mendoza expande la pulverización aérea a otras zonas
Demo Day, organizado por la Municipalidad de Mendoza.
Innovación mendocina

La Municipalidad de Mendoza celebra el Demo Day del Torneo de Emprendedores con proyectos locales
costarelli e Ida López, fiesta de la cerveza 2025
Firma del convenio entre la Provincia y el municipio de Godoy Cruz.

Firma del convenio entre la Provincia y el municipio de Godoy Cruz.

"Este festival es mucho más que un evento: es el resultado de la articulación público–privada. Hablamos de una impronta del Modelo Godoy Cruz que apuesta a trabajar en conjunto con empresarios, productores, gastronómicos y emprendedores. De esta manera, contribuimos a generar oportunidades, potenciar la economía local y hacer crecer el turismo", dijo el intendente de Godoy Cruz.

Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz: historia de las sedes

Con esta nueva edición, el Hipódromo se consolida como sede por segundo año consecutivo. Históricamente, la Fiesta ha tenido cuatro locaciones principales:

  • Del 2008 al 2016: Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

  • Del 2017 al 2019 y del 2021 al 2023): Parque San Vicente.

  • Durante el 2024 y 2025): Hipódromo de Mendoza.

De este modo, la Fiesta de la Cerveza se proyecta no solo como una tradición cultural, sino como un motor de impacto económico y social que utiliza la infraestructura provincial para beneficio del sector productivo local.

Temas
Seguí leyendo

"Enredados": General Alvear impulsó una jornada de juegos y empatía en las escuelas

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 3 de octubre

Escuelas rurales de Malargüe clasificaron a la final provincial del Deporte Escolar

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Gasoducto en San Rafael: comienza la conexión final que beneficiará a miles de familias

Santa Rosa vivió por primera vez su Feria del Libro con gran participación del público

San Carlos incorporará drones y 6 nuevos patrulleros en el marco del plan de seguridad provincial

Día del Patrimonio: actividades gratuitas y experiencias únicas para redescubrir Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La Feria del Libro de Mendoza llega a su final.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 3 de octubre

Las Más Leídas

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Estafa virtual en Malargüe. video
Delincuentes sin frenos

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo
En busca de mejores salarios

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional video
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

Te Puede Interesar

Tras la plaza Italia, la Ciudad de Mendoza expande la pulverización aérea a otras zonas.
Ambiente

Tras la Plaza Italia, la Ciudad de Mendoza expande la pulverización aérea a otras zonas

Por Natalia Mantineo
Odontología: ¿por qué hay temor a la hora de ir al dentista?
Recomendaciones de expertos

Salud bucal en Mendoza: la importancia de la prevención desde la infancia

Por Celeste Funes
Gastón Labari, gerente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: La apertura del sector oeste será en marzo del 2026.
Remodelación integral

Gastón Labari, gerente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: "La apertura del sector oeste será en marzo del 2026"

Por Aconcagua Radio