La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, anunció oficialmente la realización de la 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. El evento, considerado el festival cervecero más importante del Oeste, se realizará en el Hipódromo de Mendoza los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2025, repitiendo la exitosa locación del año anterior.
La Fiesta Provincial de la Cerveza regresa a las instalaciones del Hipódromo de Mendoza.
Foto: Yemel Fil
Fiesta de la Cerveza: convenio y articulación público-privada
La confirmación se produjo tras la firma de un convenio matutino entre el Gobierno provincial y el Municipio de Godoy Cruz para el uso de las instalaciones. El acuerdo fue rubricado por Ida López (presidenta del Instituto de Juegos y Casinos), el intendente Diego Costarelli y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Alejandro Zlotolow.
Firma del convenio entre la Provincia y el municipio de Godoy Cruz.
"Este festival es mucho más que un evento: es el resultado de la articulación público–privada. Hablamos de una impronta del Modelo Godoy Cruz que apuesta a trabajar en conjunto con empresarios, productores, gastronómicos y emprendedores. De esta manera, contribuimos a generar oportunidades, potenciar la economía local y hacer crecer el turismo", dijo el intendente de Godoy Cruz.
Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz: historia de las sedes
Con esta nueva edición, el Hipódromo se consolida como sede por segundo año consecutivo. Históricamente, la Fiesta ha tenido cuatro locaciones principales:
Del 2008 al 2016: Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.
Del 2017 al 2019 y del 2021 al 2023): Parque San Vicente.
Durante el 2024 y 2025): Hipódromo de Mendoza.
De este modo, la Fiesta de la Cerveza se proyecta no solo como una tradición cultural, sino como un motor de impacto económico y social que utiliza la infraestructura provincial para beneficio del sector productivo local.