La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.

fiesta de la cerveza 2023, fiesta provincial de la cerveza, sabado La Fiesta Provincial de la Cerveza regresa a las instalaciones del Hipódromo de Mendoza. Foto: Yemel Fil Fiesta de la Cerveza: convenio y articulación público-privada La confirmación se produjo tras la firma de un convenio matutino entre el Gobierno provincial y el Municipio de Godoy Cruz para el uso de las instalaciones. El acuerdo fue rubricado por Ida López (presidenta del Instituto de Juegos y Casinos), el intendente Diego Costarelli y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Alejandro Zlotolow.

costarelli e Ida López, fiesta de la cerveza 2025 Firma del convenio entre la Provincia y el municipio de Godoy Cruz. "Este festival es mucho más que un evento: es el resultado de la articulación público–privada. Hablamos de una impronta del Modelo Godoy Cruz que apuesta a trabajar en conjunto con empresarios, productores, gastronómicos y emprendedores. De esta manera, contribuimos a generar oportunidades, potenciar la economía local y hacer crecer el turismo", dijo el intendente de Godoy Cruz.

Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz: historia de las sedes Con esta nueva edición, el Hipódromo se consolida como sede por segundo año consecutivo. Históricamente, la Fiesta ha tenido cuatro locaciones principales:

Del 2008 al 2016: Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

Del 2017 al 2019 y del 2021 al 2023): Parque San Vicente.

Durante el 2024 y 2025): Hipódromo de Mendoza. De este modo, la Fiesta de la Cerveza se proyecta no solo como una tradición cultural, sino como un motor de impacto económico y social que utiliza la infraestructura provincial para beneficio del sector productivo local.