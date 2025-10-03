3 de octubre de 2025
Maipú Municipio relanza los Juegos Recreativos Secundarios en el Ribosqui

Tras 30 años, el evento en Maipú Municipio reunirá a estudiantes de 4° y 5° año en jornadas recreativas, con el viaje a Mar del Plata como gran incentivo.

El Polideportivo Juan Domingo Ribosqui volverá a recibir a los Juegos Recreativos Secundarios, una propuesta que, después de casi tres décadas, regresa para reunir a las promociones de estudiantes maipucinos en jornadas de juego, cooperación y destreza.

La actividad contará con la participación de más de 1.000 jóvenes de diferentes colegios del departamento, que previamente formaron parte de los festejos por los 40 años de los Kioscos. Los encuentros se realizarán el domingo 5 y el domingo 12 de octubre, con desafíos lúdicos y recreativos destinados a estudiantes de 4° y 5° año.

El equipo ganador de los Juegos Recreativos Secundarios de Maipú Municipio viajará a Mar del Plata

La actividad fue impulsada por el intendente Matías Stevanato y recibida con mucho entusiasmo por parte de los estudiantes que se encuentran cursando sus últimos años de estudio. El equipo ganador obtendrá como premio un viaje a Mar del Plata para toda la promoción.

“Recuperar los Juegos Recreativos Secundarios es una manera de darle a los jóvenes un espacio de encuentro, diversión y compañerismo, donde lo más importante es compartir y disfrutar juntos”, destacó el intendente Matías Stevanato.

