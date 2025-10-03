3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 3 de octubre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este viernes.

La Feria del Libro de Mendoza llega a su final.

La Feria del Libro de Mendoza llega a su final.

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este viernes 3, en una comuna del Sur se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

Lee además
Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa en la Feria del Libro.
Encuentro cultural

Santa Rosa vivió por primera vez su Feria del Libro con gran participación del público
feria del libro: que departamentos tendran actividades este jueves 2 de octubre
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este jueves 2 de octubre

Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este viernes 3 de octubre el departamento de General Alvear contará con grandes propuestas.

feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.

Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.

Feria del Libro: el cronograma para este viernes 3 de octubre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:

General Alvear

  • Apertura oficial y reconocimiento a hacedores culturales del departamento. Mercado Municipal, a las 10.
  • Obra de teatro La Caperucita, de Ernesto Suárez, dirigida por Sonnia De Monte. Mercado Municipal, a las 11.
  • Taller DGE: Mendoza dibuja sus letras. Mercado Municipal, a las 11.30.
  • Obra de teatro La Caperucita, de Ernesto Suárez, dirigida por Sonnia De Monte. Mercado Municipal, a las 15.
  • Taller de cuentos «A volar, fantasía», a cargo de Graciela Córdoba. Mercado Municipal, a las 16.
  • Presentación del libro Contar el pan, del taller literario municipal «La Hoja». Entrega de premios del certamen «Cartas a alguien». Mercado Municipal, a las 17.
  • Presentación del libro Ciudad de condenados, de Gabriela Chiapa. Mercado Municipal, a las 18.
  • Presentación del libro Huellas en el sonido, de Andrés Allende. Mercado Municipal, a las 19.
  • Música en vivo: Facu Gelvez y su Caravana Andariega. Mercado Municipal, a las 20.
  • Obra de teatro ¿Quién soy yo?, de Fabián Vena, en Cine Teatro Antonio Lafalla, a las 21.

Para mayor información sobre la Feria del Libro de Mendoza 2025, las actividades programadas y más detalles se puede ingresar a esta nota.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos con las siguientes personalidades destacadas:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este miércoles 1 de octubre

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este martes 30 de septiembre

La Feria del Libro tendrá un tributo a Alfredo Bufano y un cruce con el jazz

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este domingo 28 de septiembre

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 27 de septiembre

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 26 de septiembre

Santa Rosa se prepara para la Feria del Libro con destacados referentes nacionales

LO QUE SE LEE AHORA
Enredados en General Alvear.
Mes de la Inclusión

"Enredados": General Alvear impulsó una jornada de juegos y empatía en las escuelas

Las Más Leídas

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Importante operativo contra el contrabando en pleno centro de la Ciudad. 
Allanamiento

Importante operativo por contrabando en la Galería Piazza

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Te Puede Interesar

Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza.
Servicios

Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Política