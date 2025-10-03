Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 3 de octubre

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este viernes 3, en una comuna del Sur se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.
Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este viernes 3 de octubre el departamento de General Alvear contará con grandes propuestas.
feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.
Prensa Cultura de Mendoza.
Feria del Libro: el cronograma para este viernes 3 de octubre
Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:
General Alvear
Apertura oficial y reconocimiento a hacedores culturales del departamento. Mercado Municipal, a las 10.
Obra de teatro La Caperucita, de Ernesto Suárez, dirigida por Sonnia De Monte. Mercado Municipal, a las 11.
Taller DGE: Mendoza dibuja sus letras. Mercado Municipal, a las 11.30.
Obra de teatro La Caperucita, de Ernesto Suárez, dirigida por Sonnia De Monte. Mercado Municipal, a las 15.
Taller de cuentos «A volar, fantasía», a cargo de Graciela Córdoba. Mercado Municipal, a las 16.
Presentación del libro Contar el pan, del taller literario municipal «La Hoja». Entrega de premios del certamen «Cartas a alguien». Mercado Municipal, a las 17.
Presentación del libro Ciudad de condenados, de Gabriela Chiapa. Mercado Municipal, a las 18.
Presentación del libro Huellas en el sonido, de Andrés Allende. Mercado Municipal, a las 19.
Música en vivo: Facu Gelvez y su Caravana Andariega. Mercado Municipal, a las 20.
Obra de teatro ¿Quién soy yo?, de Fabián Vena, en Cine Teatro Antonio Lafalla, a las 21.