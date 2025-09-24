Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abrirá sus puertas del 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. Con entrada libre y gratuita, en esta edición se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.
Este año, la Feria del Libro de Mendoza homenajeará Juan Giménez
Esta edición de la feria está dedicada al reconocido historietista Juan Giménez, quien murió a los 82 años, tras contraer Covid-19 en 2020. Reconocido por la creación de mundos fantásticos, Giménez dejó un legado que atraviesa generaciones y es considerado una leyenda de la historieta argentina.
La Feria del Libro rendirá homenaje a su obra con exposiciones y actividades relacionadas con sus creaciones. Días atrás, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, habló con SITIO ANDINO y enfatizó que el historietista es "una leyenda" de la provincia: "Fue un creador de mundos fantásticos. Un gran artista mendocino y queremos homenajearlo justamente”.
Entre los autores y artistas invitados al Espacio Cultural Julio Le Parc se encuentran Eduardo Sacheri, Rocambole, Doctor Chinasky, Iván Noble, REP, Martín Caparrós, César González, Florencia Canale, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Alejandro Wall. Ellos participarán en presentaciones de libros, mesas temáticas, entrevistas y charlas abiertas al público.
La feria propone un abanico de actividades culturales: literatura infantil y juvenil, talleres, fanzines, ciclos de bibliotecas públicas y populares, proyecciones de películas y propuestas donde la literatura se combina con el teatro y otras disciplinas artísticas, resaltaron desde la cartera de Cultura.
La Feria del Libro será en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en calles Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. Además, llegará a distintos departamentos.
La iniciativa busca fomentar la lectura y el acceso a la cultura de manera inclusiva y gratuita.
La Feria dice presente en toda la provincia
Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos:
Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
San Carlos: Iván Noble
San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre
Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.
Más de 50 locales y ofertas editoriales
La feria contará con más de 50 locales que ofrecerán libros, revistas, cómics, fanzines y diversas publicaciones para lectores y curiosos de todas las edades. Cada espacio está acondicionado para la comodidad de los visitantes y para el cuidado del material, ofreciendo una amplia variedad de títulos y promociones especiales durante los once días de evento.
El cronograma completo de la Feria del Libro de Mendoza 2025 -que tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc- puede encontrarse en este link.