Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

Este 25 de septiembre, el Espacio Cultural Julio Le Parc será el escenario de una nueva edición de la Feria del Libro. Este año, está dedicada a Juan Giménez.

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abrirá sus puertas del 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. Con entrada libre y gratuita, en esta edición se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

Este año, la Feria del Libro de Mendoza homenajeará Juan Giménez

Esta edición de la feria está dedicada al reconocido historietista Juan Giménez, quien murió a los 82 años, tras contraer Covid-19 en 2020. Reconocido por la creación de mundos fantásticos, Giménez dejó un legado que atraviesa generaciones y es considerado una leyenda de la historieta argentina.

JUAN GIMENEZ redimensionar

La Feria del Libro rendirá homenaje a su obra con exposiciones y actividades relacionadas con sus creaciones. Días atrás, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, habló con SITIO ANDINO y enfatizó que el historietista es "una leyenda" de la provincia: "Fue un creador de mundos fantásticos. Un gran artista mendocino y queremos homenajearlo justamente”.

Invitados especiales y charlas imperdibles

Entre los autores y artistas invitados al Espacio Cultural Julio Le Parc se encuentran Eduardo Sacheri, Rocambole, Doctor Chinasky, Iván Noble, REP, Martín Caparrós, César González, Florencia Canale, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Alejandro Wall. Ellos participarán en presentaciones de libros, mesas temáticas, entrevistas y charlas abiertas al público.

Actividades culturales para toda la familia

La feria propone un abanico de actividades culturales: literatura infantil y juvenil, talleres, fanzines, ciclos de bibliotecas públicas y populares, proyecciones de películas y propuestas donde la literatura se combina con el teatro y otras disciplinas artísticas, resaltaron desde la cartera de Cultura.

image.png
La Feria del Libro será en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en calles Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. Además, llegará a distintos departamentos.

La iniciativa busca fomentar la lectura y el acceso a la cultura de manera inclusiva y gratuita.

La Feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

Más de 50 locales y ofertas editoriales

La feria contará con más de 50 locales que ofrecerán libros, revistas, cómics, fanzines y diversas publicaciones para lectores y curiosos de todas las edades. Cada espacio está acondicionado para la comodidad de los visitantes y para el cuidado del material, ofreciendo una amplia variedad de títulos y promociones especiales durante los once días de evento.

El cronograma completo de la Feria del Libro de Mendoza 2025 -que tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc- puede encontrarse en este link.

