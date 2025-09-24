Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 24 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 24 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– Entre calles Jorge A. Calle, Granaderos, Ferroviarios Argentinos y Huarpes. En calle Bolivia, entre Jorge A. Calle y Santa María de Oro. De 8.00 a 10.00 h.

– Entre calles Bandera de los Andes, Tapón Moyano, Adolfo Calle y Corrientes y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

– En calle Victor Hugo, entre Los Pinos y Tulumaya y áreas adyacentes; La Primavera. De 10.00 a 14.00 h.

– En Ruta Nacional N°40, en el Barrio La Colmena y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Las Lágrimas, Polvosa, Proyectada H243 y Proyectada H206 y zonas aledañas; Capdeville. De 11.00 a 15.00 h.

Lavalle

– Entre calles Costa Canal, Chacón, Vallet y Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; El Chilcal. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

– En la intersección de calles Lamadrid y Cipolletti y áreas adyacentes; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.

Miércoles 24 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Miércoles 24 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Mapú

– Entre calles Laprida o callejón Ulises, Maza, San Zenón y San Antonio y zonas aledañas; Lunlunta. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Clos de Los Siete, afecta Viñas y Nogales S.A. y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.

– En Ruta Provincial N°89 Entre Calle Benigno Aguirre Y Escuela Francisco Javier Morales, Afecta Bodegas Boutique Pócima Y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

– En calle El Álamo, entre bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles El Zanjón, San Francisco, Calle N°6 y Zardini y áreas adyacentes; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Los Carolinos, Olivos, Avecilla y La Primavera; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Chalet Sin Techo, entre Ruta Nacional N°143 y Zabatieri; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.

Malargüe

– En Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas, afecta Parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.