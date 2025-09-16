Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 16 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 16 de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 16 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas afectadas

Luján de Cuyo

  • – Entre calles Gladys Oldrá, Virgen del Rosario, San Antonio, Ruta Provincial N°82 y Proyectada N°699. En la intersección de calle Arrieta y Ruta Provincial N°82 y áreas adyacentes; Las Compuertas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Proyectada N°699, hacia el sur de Roque Sáenz Peña; Blanco Encalada. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • – En calle Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 15.00 a 17.00 h.

  • – En calle 2 de Abril, hacia el norte de Mischeni, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Proyectada I313, entre Belgrano y Necochea; Villa Seca. De 8.30 a 11.30 h.

  • – En calle Gardella, hacia el norte de Ruta Provincial N°14, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calles Juan B. Justo, Roberto Payró, Los Periodistas, Elías Villanueva y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • – En calle Salamanquino, hacia el sur de Pacífico Titarelli; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Italia, San Martín, Dr Moreno, Adriano Pujadas y Florida. Entre calles Remedios de Escalada de San Martín, Alvear, Belgrano y San Martín. En calle El Carmen, entre Alvear y San Juan, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Videla; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En calle Quintana, entre Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Cubillos, entre La Lonja y Olivos; Rama Caída. De 14.45 a 18.00 h.

  • – En calle La Arenina, entre La Correina y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa corte luz.png
Ante los cortes de luz, Edemsa brindó una serie de recomendaciones.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

