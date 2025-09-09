Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 9 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 9 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– Entre calles Saavedra, Colón, Hipólito Yrigoyen, Allayme y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Pedro Molina, Allayme, Malvinas Argentinas, Vicente López y Planes y zonas aledañas; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle N°7, entre San Miguel y Severo del Castillo. En barrio Grilli Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Viamonte, hacia el sur de Almirante Brown. En Fideicomiso Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

– En el barrio Achiras y adyacencias; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

– En la intersección de calles General Las Heras y Las Piedritas y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 11.30 h.

Martes 9 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Martes 9 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Tupungato

Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, El Álamo y Ruta Provincial N°89. En calle El Álamo, en loteo Tisa, en barrios Ampara, Virgen del Valle II, Terrazas del Valle, Arcángel Gabriel, Mayquén y Caminos del Vino, entre otros; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.25 a 13.25 h.

San Carlos

– En Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen. En calle Santander II; Chilecito. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

– En el poblado de Agua del Toro. En las antenas de Cerro El Diamante; Villa 25 de Mayo. De 8.00 a 12.00 h.

– En calle El Chañaral, entre Hipólito Yrigoyen y Ortubia; El Toledano. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Pasatiempo y Bestanic; Colonia Española. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Los Filtros, hacia el este de Yensen; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Rawson, en el loteo Fincasur; La Tombina. De 14.45 a 18.45 h.

– En calle Rawson, entre La Canoa y La Tombina; Las Paredes. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Los Filtros, entre Yensen y Bertani; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.