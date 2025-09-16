Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.

Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) anunció un corte de agua que afectará a varias zonas de la Ciudad de Mendoza. Si bien en un principio se informó que la interrupción del servicio se iba a realizar este martes, las autoridades la postergaron para el jueves 18 de septiembre, desde las 9 hasta las 20.

Las obras tienen que ver con trabajos de empalme y las zonas que se verán afectadas por la interrupción del servicio son aquellas comprendidas entre calle Belgrano y San Martín, y de Pedro Molina a Las Heras.

corte de agua potable.webp El corte de agua podría extenderse por casi 12 horas. Corte de agua en la Ciudad de Mendoza Ante el corte de agua, desde Aysam recomendaron a los vecinos de las áreas afectadas mantener una reserva de agua potable embotellada, sugiriendo un mínimo de dos litros por persona. Asimismo, se insta a cuidar permanentemente la reserva de agua en los tanques domiciliarios.

Embed El jueves 18 de septiembre habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en #Ciudad, a partir de las 9 h pic.twitter.com/kqEk9syly5 — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) September 15, 2025 Durante el período del corte, se solicita a la ciudadanía:

con manguera o el uso de hidrolavadoras está . Se aconseja controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros. Este corte programado busca garantizar la mejora y continuidad del servicio, pero requiere la colaboración de todos los mendocinos para mitigar los inconvenientes.