Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

El corte de agua que se iba a realizar este martes pasará para el jueves 18. El mismo arrancará a las 9 y se extenderá hasta las 20.

Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) anunció un corte de agua que afectará a varias zonas de la Ciudad de Mendoza. Si bien en un principio se informó que la interrupción del servicio se iba a realizar este martes, las autoridades la postergaron para el jueves 18 de septiembre, desde las 9 hasta las 20.

Las obras tienen que ver con trabajos de empalme y las zonas que se verán afectadas por la interrupción del servicio son aquellas comprendidas entre calle Belgrano y San Martín, y de Pedro Molina a Las Heras.

También los trabajos de AYSAM

  • Hacer un uso responsable y solidario del agua potable, regulando la intensidad del caudal en las canillas.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Se recuerda que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadoras está prohibido las 24 horas del día, los 365 días del año.
  • Se aconseja controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Este corte programado busca garantizar la mejora y continuidad del servicio, pero requiere la colaboración de todos los mendocinos para mitigar los inconvenientes.

