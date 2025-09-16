Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.

Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) anunció un corte de agua que afectará a varias zonas de la Ciudad de Mendoza. Si bien en un principio se informó que la interrupción del servicio se iba a realizar este martes, las autoridades la postergaron para el jueves 18 de septiembre, desde las 9 hasta las 20.
Las obras tienen que ver con trabajos de empalme y las zonas que se verán afectadas por la interrupción del servicio son aquellas comprendidas entre calle Belgrano y San Martín, y de Pedro Molina a Las Heras.