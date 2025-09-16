Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 16 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este martes 16 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 16 de septiembre.&nbsp;

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 16 de septiembre. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este martes 16 de septiembre, para todo tipo de vehículos. En el transcurso de la mañana las autoridades evaluarán la situación para definir si continúa cerrado o se procede a la apertura.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 18 de julio.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 15 de septiembre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de septiembre.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de septiembre

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 13 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 12 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

El siniestro ocurrió en la Curva de Guido, en plena Alta Montaña. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Todavia no empieza y en Masterchef Celebrity los famosos ya se bajan.
Polémica

Todavía no empieza y en MasterChef Celebrity los famosos ya se bajan

Te Puede Interesar

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Por Facundo La Rosa
Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei dio a conocer las principales variables proyectadas para el Presupuesto 2026.
Previsiones

Presupuesto 2026: las principales variables proyectadas por Javier Milei

Por Sitio Andino Política