Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 12 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 12 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 12 de septiembre.&nbsp;

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 12 de septiembre. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este viernes 12 de septiembre, para todo tipo de vehículos. En el transcurso de la mañana las autoridades evaluarán la situación para definir si continúa cerrado o se procede a la apertura.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de agosto.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de septiembre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 16 de agosto.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de septiembre

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 4 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 3 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de septiembre

Las Más Leídas

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Terrible vuelco en Alta Montaña. El conductor se salvó. 
un herido

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Te Puede Interesar

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.
Transporte

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Por Florencia Martinez del Rio
Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.
la víctima tenía 74 años

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Por Pablo Segura
Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.
Alerta

Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza

Por Natalia Mantineo