Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 10 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre.&nbsp;

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este miércoles 10 de septiembre, para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales, el pronóstico para hoy indica nubosidad en disminución durante la mañana.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 18 de julio.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre
Malargüe y el Paso Pehuenche.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente: Amanece nublado en zona Sur. Mal tiempo con precipitaciones importantes de nieve en zona Sur desde las 21:00-22:00 hs. hasta las 10:00 hs. del Miércoles.

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de septiembre

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 4 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 3 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 2 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 1 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Las Más Leídas

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Estadísticas oficiales

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Por Celeste Funes
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras
DATOS OFICIALES

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Por Sitio Andino Economía