Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

El autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael fue hallado sin vida en su celda. La justicia investiga la causa del deceso.

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 

 Por Pablo Segura

El autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael, Antonio Sáez Millán (35) fue hallado muerto en su celda de la cárcel Almafuerte, en Cacheuta, y por estas horas la justicia investiga si el interno que cumplía una pena a prisión perpetua, se quitó la vida ahorcándose.

Saez Millán fue encontrado sin vida en el Módulo 3-Ala 2 durante el primer recorrido que realizan efectivos del Servicio Penitenciario a primera hora de la mañana.

La violencia de género preocupa. En el 2025 ya hubo 8 femicidios en la Provincia de Mendoza. 
Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas
El control de la Policía de Mendoza se extendió durante horas.
Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tupungato: 37 aprehendidos

Fuentes policiales confirmaron que el hombre estaba con un retazo de tela en el cuello, y cuando fue revisado por personal médico de la cárcel, se constató su muerte.

En primera instancia, todo indicaría que se trató de un suicidio, pero la justicia abrió una causa para determinar, fehacientemente, la causa del deceso. El expediente quedó en manos de la fiscal de homicidios, Andrea Lazo.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que los compañeros de celda de Saez no observaron nada “extraño” y que avisaron al personal de seguridad cuando encontraron al hombre tendido en el piso.

Antonio Saez Millán, autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael.

Esto coincidía con el inicio de la requisa de las 7, señalaron desde el Servicio Penitenciario.

Saez Millán, oriundo de San Rafael, había sido condenado a perpetua en noviembre del 2022 luego de confesar, en un juicio abreviado, su autoría en el femicidio de Natalia Tagua.

La mujer fue asesinada a puñaladas el 20 de octubre del 2021, cuando regresaba a su casa en San Rafael.

La víctima, que trabajaba en un comedor universitario, fue apuñalada varias veces en la esquina de Luzuriaga y Paula Albarracín. Mientras tanto, el agresor intentó escapar, pero luego fue detenido.

Desde ese momento comenzó a ser sometido a un proceso judicial y acorralado por las pruebas, luego Saez decidió confesar su autoría en el femicidio.

