Femicidio en México: la modelo Carolina Flores Gómez fue asesinada por su suegra

El brutal femicidio de Carolina Flores Gómez, una reconocida modelo e influencer mexicana de veintisiete años , generó una profunda conmoción tras filtrarse detalles del ataque. El hecho ocurrió en un departamento de la Ciudad de México, donde la joven fue atacada a tiros por su propia suegra frente a su marido y su hija.

La víctima, quien fuera coronada como Miss Teen Universe Baja California en el año 2017, recibió seis impactos de bala en la cabeza y el tórax. Un video de seguridad registró el momento exacto en que la agresora, identificada como Erika María Herrera , cometió el crimen tras una conversación aparentemente normal en el living de la casa.

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“Q HICISTE MAMÁ!?” Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera. Ahí la mató. Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco. Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar. El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz

En las imágenes se escucha un grito desgarrador seguido de las detonaciones mortales que terminaron con la vida de la joven de forma instantánea. El esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, apareció en la escena con su bebé de ocho meses en brazos mientras cuestionaba el accionar violento de su propia madre.

Celos y violencia: el trasfondo del crimen contra la influencer

Ante la escena dantesca, el hijo de Herrera Tras esa escalada de violencia extrema, aparece el hijo de Herrera con su bebé en brazos, y en tono sorprendentemente calmo pregunta “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella se limita a decir: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”. Estas palabras, captadas por el audio de la cámara hogareña, serían la base para determinar celos obsesivos por parte de la mujer hacia su hijo y su nuera.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el marido de la joven demoró veinticuatro horas en radicar la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia. Él argumentó que priorizó la seguridad de su pequeña hija, temiendo que el servicio social se la llevara si él quedaba detenido durante las primeras horas de la investigación.

Carolina Flores Gómez, influencer mexicana asesinada por su suegra México conmocionado por el asesinato de Carolina Flores Gómez, una reconocida modelo e influencer

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, no supo del asesinato hasta la tarde del día siguiente. En declaraciones a la prensa, cuestionó cómo su yerno pudo permanecer en el departamento con el cuerpo de su hija mientras cuidaba a la niña, aunque él insistió en que buscaba proteger a la menor.

La búsqueda de justicia por la muerte de la modelo mexicana

Actualmente, Erika María Herrera se encuentra prófuga de la justicia y es intensamente buscada por las autoridades bajo el protocolo de femicidio. La madre de la víctima pidió públicamente que la asesina tenga el valor de entregarse y pagar por el dolor causado a toda su familia.

El caso moviliza a diversos colectivos feministas que exigen una investigación con perspectiva de género y la protección efectiva de la hija menor de edad. Mientras tanto, el departamento de Polanco permanece bajo custodia policial mientras se analizan los restos balísticos recolectados en la escena del sangriento episodio.