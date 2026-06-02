Rusia lanzó uno de los mayores ataques de la guerra contra Ucrania: al menos 18 muertos y más de 650 drones utilizados

El Ejército de Rusia lanzó un ataque masivo y argumentó que fue en respuesta a actos terroristas del régimen de Kiev.

Rusia lanzó durante la madrugada de este martes uno de los ataques más masivos contra Ucrania desde el inicio de la guerra , en una ofensiva que incluyó cientos de drones y decenas de misiles y que dejó al menos 18 muertos y decenas de heridos en distintas regiones del país.

Moscú aseguró que respondió a recientes ataques ucranianos, mientras Kiev volvió a reclamar más sistemas de defensa aérea.

La ofensiva se produjo en medio de una nueva escalada del conflicto y pocas horas después de que Moscú anticipara represalias por recientes ataques ucranianos contra objetivos ubicados en territorios bajo control ruso y dentro de la propia Federación Rusa.

Según el Ministerio de Defensa ruso, la operación estuvo dirigida contra empresas vinculadas al complejo militar-industrial ucraniano, infraestructura energética y centros considerados estratégicos para el esfuerzo bélico de Kiev. Desde Moscú señalaron además que el ataque constituye una respuesta a lo que calificaron como "actos terroristas" cometidos por Ucrania.

Por su parte, las autoridades ucranianas denunciaron que los bombardeos impactaron también en zonas urbanas y provocaron víctimas civiles, entre ellas un niño.

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Más de 650 drones y 73 misiles

De acuerdo con el parte oficial de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia utilizó 656 drones de largo alcance y 73 misiles de distintos tipos durante la ofensiva.

Las defensas aéreas lograron interceptar 602 drones y 40 misiles, aunque otros 33 drones y 33 misiles alcanzaron distintos objetivos en territorio ucraniano. Entre los proyectiles que lograron atravesar las defensas se encontraban al menos treinta misiles balísticos, uno de los puntos que más preocupa a Kiev debido a las limitaciones para neutralizar este tipo de armamento.

ataque ii Rusia lanzó el mayor ataque contra Ucrania de los últimos meses.

Las autoridades informaron que se registraron impactos en al menos 38 ubicaciones diferentes, mientras que fragmentos de drones derribados provocaron daños adicionales en otras quince zonas.

Kiev y Dnipró, entre las ciudades más golpeadas

La capital ucraniana fue uno de los principales blancos de la ofensiva. En Kiev murieron al menos seis personas, mientras que otras doce fallecieron en Dnipró, una ciudad clave ubicada en el centro-este del país.

Además, decenas de personas resultaron heridas en ambas ciudades y en otras regiones afectadas por los ataques, entre ellas Járkov, ubicada cerca de la frontera con Rusia.

Los servicios de emergencia trabajaron durante toda la jornada para rescatar sobrevivientes entre los escombros y asistir a los damnificados por los bombardeos.

ataque Hasta el momento se confirmó la muerte de 18 personas - entre ellas un niño-, según las autoridades ucranianas.

Entre los objetivos alcanzados figura infraestructura de la empresa estatal energética Naftogaz, que confirmó daños en algunas de sus instalaciones.

Zelenski volvió a reclamar sistemas Patriot

Tras los ataques, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió en la necesidad de reforzar las defensas aéreas del país y volvió a solicitar asistencia militar a Estados Unidos y a los países europeos.

El mandatario advirtió que los misiles balísticos continúan siendo una de las principales amenazas para Ucrania y consideró indispensable incrementar el suministro de sistemas Patriot y de misiles interceptores.

"Europa necesita sus propias defensas antibalísticas para que esta guerra termine finalmente", sostuvo Zelenski en un mensaje difundido en redes sociales.

En la misma línea se expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, quien pidió a los socios europeos acelerar los mecanismos de financiamiento para la compra de nuevos sistemas de defensa y avanzar en proyectos conjuntos para la fabricación de armamento estratégico.

Ucrania también atacó objetivos en territorio ruso

Mientras Rusia ejecutaba la ofensiva aérea, Ucrania continuó con su campaña de ataques contra instalaciones ubicadas en zonas ocupadas y dentro de territorio ruso.

Durante la madrugada, drones ucranianos alcanzaron una refinería ubicada en la ciudad de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, según trascendió de fuentes locales.

La continuidad de los ataques por parte de ambos bandos refleja la creciente intensidad del conflicto y aleja, por ahora, las posibilidades de una tregua o una salida negociada a una guerra que ya lleva más de cuatro años y sigue provocando consecuencias humanas, económicas y políticas a escala global.