Donald Trump dijo que Irán podría acordar con EE.UU. y lanzó una fuerte amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró este sábado en una entrevista a la CBS que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, Trump también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.

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Mientras tanto, según informó DW, Irán declaró el sábado que estaba ultimando un "acuerdo marco" de 14 puntos para pactar con Estados Unidos, aunque señaló que aún persisten importantes discrepancias.

El presidente estadounidense adoptó un tono menos optimista en otra entrevista concedida el sábado por la mañana al sitio web de noticias Axios, afirmando que existía una probabilidad de "un sólido 50/50" de que se alcanzara un acuerdo.

Irán acusó a Estados Unidos de "sabotear" las negociaciones

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos está "saboteando" las conversaciones orientadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente debido a sus "persistentes exigencias maximalistas".

La dura acusación fue transmitida de manera directa por el funcionario persa al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, durante una conversación telefónica en la que analizaron el complejo escenario regional.

"La mala fe de Washington, sus posiciones contradictorias, sus repetidas traiciones y sus exigencias excesivas bloquearon el proceso de diálogo", subrayó el jefe de la diplomacia iraní, según declaraciones reproducidas por la agencia local de noticias Tasnim.