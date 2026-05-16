16 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Italia

Video impacante: un conductor atropelló a ocho personas y apuñaló a un testigo en Italia

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un auto atropelló a casi una docena de personas. Antes de ser detenido, el conductor apuñaló a un testigo.

Video impacante: un conductor atropelló a ocho personas y apuñaló a un testigo en Italia

Video impacante: un conductor atropelló a ocho personas y apuñaló a un testigo en Italia

Por Sitio Andino Mundo

El centro histórico de la ciudad de Módena, en Italia, vivió momentos de extrema tensión este sábado, luego de que un automovilista atropellara a varias personas sobre una concurrida vereda y, durante su intento de fuga, apuñalara a un hombre que intentó detenerlo. El ataque quedó registrado en video y dejó al menos ocho heridos, cuatro de ellos en grave estado, y abrió una fuerte investigación sobre las motivaciones del hecho.

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Impactante ataque Italia: entre los heridos, una mujer perdió ambas piernas

Todo ocurrió sobre la tradicional Via Emilia, una de las arterias más transitadas de la ciudad, cerca de Largo Garibaldi y Largo Porta Bologna. De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios italianos y autoridades locales, el conductor aceleró deliberadamente hacia la zona peatonal, embistiendo a numerosas personas antes de perder el control del vehículo y chocar contra la vidriera de un comercio.

Las dramáticas escenas quedaron registradas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de testigos, donde puede verse el momento en que peatones son alcanzados por el vehículo mientras otros intentan escapar desesperadamente. Según el balance preliminar, ocho personas sufrieron heridas de distinta consideración y al menos cuatro permanecen internadas en estado crítico.

Entre las víctimas se encuentra una mujer que sufrió graves lesiones en ambas piernas y debieron ser amputadas. Los servicios de emergencia trabajaron durante varios minutos para asistir a los heridos y despejar la zona, mientras decenas de vecinos permanecían conmocionados por la violencia del episodio. “Vimos cómo el auto subió a la vereda de golpe. La gente salía despedida y todos empezaron a correr ”, relató uno de los testigos a medios locales italianos.

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Tras el impacto, el conductor intentó escapar a pie. Sin embargo, varios vecinos comenzaron a perseguirlo para evitar su fuga. En medio de ese forcejeo, un hombre identificado como Luca Signorelli terminó apuñalado al intentar reducir al sospechoso.

Lo seguimos entre varios y apareció detrás de unos autos con un cuchillo en la mano ”, recordó Signorelli ante la prensa italiana. El hombre explicó que recibió dos puñaladas, una cerca del corazón y otra en la cabeza, aunque logró inmovilizar al agresor junto a otras personas hasta la llegada de la policía.

Quién sería el acusado

Las autoridades italianas identificaron al sospechoso como un ciudadano italiano de 31 años e hijo de inmigrantes marroquíes, residente en la provincia de Módena. Según trascendió en la prensa local, es identificado como Salim El Koudri, quién no tenía antecedentes penales, era licenciado en Economía y había recibido tratamiento psiquiátrico años atrás por trastornos de salud mental.

Desde el municipio de Módena calificaron el hecho como “dramático y gravísimo” y confirmaron que la Justicia investiga si se trató de un ataque deliberado con posibles motivaciones extremistas. Por el momento, el acusado permanece detenido mientras avanza la investigación judicial y pericial sobre lo ocurrido.

Fuente: BBC.

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