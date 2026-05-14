14 de mayo de 2026
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Donald Trump

Los alcances de la reunión estratégica entre Donald Trump y Xi Jinping

Donald Trump y Xi Jinping cerraron una cumbre de dos horas en Pekín con señales de apertura económica, aunque marcada por una advertencia tajante sobre la soberanía de Taiwán.

Los alcances de la reunión estratégica entre Donald Trump y Xi Jinping

Los alcances de la reunión estratégica entre Donald Trump y Xi Jinping

Por Sitio Andino Mundo

Donald Trump protagonizó una cumbre histórica en el Gran Salón del Pueblo junto a su par Xi Jinping, marcada por gestos de camaradería y tensiones geopolíticas. Mientras el líder norteamericano proyectó una cooperación sin precedentes, el mandatario chino fijó una advertencia tajante sobre Taiwán. El encuentro de dos horas dejó en evidencia la fragilidad del vínculo estratégico global.

Avances comerciales y la mirada en Irán

En el plano económico, la cumbre arrojó resultados que la Casa Blanca calificó como positivos. La delegación estadounidense, integrada por figuras como Elon Musk (Tesla) y Tim Cook (Apple), recibió de Xi la promesa de que China abrirá aún más sus puertas al mercado internacional. Además, se anunció que el mandatario chino visitará la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, un gesto que refuerza la intención de mantener una estabilidad general en el intercambio bilateral de bienes y servicios.

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Otro eje central de la charla fue la crisis energética derivada de la guerra con Irán. Estados Unidos presionó para que Pekín utilice su influencia sobre Teherán con el fin de garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, vital para el flujo petrolero global. Aunque no se confirmaron compromisos específicos de intervención, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener libre esta vía marítima para evitar un impacto mayor en los precios de la energía que ya golpean las economías de ambos países.

Cumbre en Pekín, Donald Trump y Xi Jinping
Reunión histórica entre Donald Trumpr y Xi Jimping: ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener libre el estrecho de Ormuz

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Taiwán: el punto de fricción ineludible

Pese a los gestos de cordialidad, como la visita conjunta al Templo del Cielo, la cuestión de Taiwán sobrevoló cada instancia del diálogo. Xi Jinping fue explícito al plantear que este es el tema más sensible de la relación bilateral y advirtió sobre la "trampa de Tucídides", concepto que refiere al riesgo de guerra cuando una potencia emergente amenaza a una establecida. El malestar chino se vincula directamente con el plan de Washington de vender armas a la isla por un valor de 11.000 millones de dólares.

  • Duración del encuentro: Los mandatarios mantuvieron una reunión privada de poco más de dos horas.
  • Seguridad regional: Se abordaron las crisis en Ucrania, la península de Corea y especialmente el conflicto en Medio Oriente.
  • Cooperación económica: Se discutió la creación de una Junta de Comercio para resolver disputas y aumentar la compra de productos agrícolas por parte de China.
  • Seguridad sanitaria: Ambos líderes acordaron seguir trabajando para frenar el flujo de precursores químicos del fentanilo hacia Estados Unidos.
Donald Trump y Xi Jinping dándose la mano
Si bien el acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping es viable en lo comercial, los cimientos políticos siguen siendo frágiles

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La cumbre en Pekín demostró que, si bien la empresa del entendimiento mutuo entre Donald Trump y Xi Jinping es viable en lo comercial, los cimientos políticos siguen siendo frágiles. La ambivalencia de Trump respecto al apoyo armado a Taiwán y la firmeza de Xi en la defensa de su soberanía territorial mantienen la relación en una doble lógica de socios económicos y rivales estratégicos. El éxito de esta nueva etapa dependerá de si ambos logran, como propuso el líder asiático, trascender la confrontación en favor de beneficios mutuos.

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