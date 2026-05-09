9 de mayo de 2026
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Hantavirus

Brote mortal en alta mar: la OMS confirmó otro contagio de hantavirus en el MV Hondius

El MV Hondius llegará el domingo a las islas Canarias, para luego seguir rumbo a Países Bajos. Ya son seis los casos positivos.

Brote mortal en alta mar: la OMS confirmó otro contagio de hantavirus en el MV Hondius

Brote mortal en alta mar: la OMS confirmó otro contagio de hantavirus en el MV Hondius

El brote ya provocó la muerte de tres personas, una cifra que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias internacionales debido a que la tasa de letalidad alcanza el 38%. Según informaron especialistas, los casos están asociados a la variante “virus Andes”, considerada la única cepa conocida de hantavirus con capacidad de transmisión limitada entre humanos.

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Pese a la gravedad del escenario, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, buscó llevar tranquilidad al asegurar que, hasta el momento, ninguno de los pasajeros ni miembros de la tripulación que permanecen a bordo presenta síntomas activos compatibles con la enfermedad.

Mientras tanto, un equipo de especialistas continúa trabajando dentro de la embarcación con evaluaciones médicas individuales para determinar el nivel de riesgo de cada ocupante y evitar nuevos contagios.

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El MV Hondius har&aacute; una parada t&eacute;cnica en Islas Canarias y luego viajar&aacute; a Pa&iacute;ses Bajos

El MV Hondius hará una parada técnica en Islas Canarias y luego viajará a Países Bajos

En paralelo, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, confirmó que el crucero arribará este domingo a las Islas Canarias bajo estrictos protocolos de bioseguridad, pese a las objeciones planteadas por autoridades locales del archipiélago.

La funcionaria explicó que ni el equipaje ni el cuerpo de una de las víctimas fatales que aún permanece a bordo serán desembarcados en territorio español. Ambos continuarán dentro del barco junto a parte de la tripulación. Tras una escala técnica en Tenerife, la nave seguirá viaje hacia Países Bajos, donde será sometida a un proceso integral de desinfección.

Los pasajeros argentinos harán cuarentena en Países Bajos

Las autoridades españolas ya activaron un operativo sanitario especial para evacuar a los 147 pasajeros y a la tripulación una vez que el buque llegue al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, procedente de Cabo Verde.

Según se informó oficialmente, el traslado se realizará en lanchas y por grupos organizados según la nacionalidad de los pasajeros, evitando el paso por los controles migratorios tradicionales para reducir riesgos sanitarios.

En ese contexto, los pasajeros argentinos serán trasladados junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses hacia Países Bajos, donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria. Por su parte, un vuelo especial trasladará a los 14 pasajeros españoles hacia Madrid, donde permanecerán aislados en el Hospital Gómez Ulla bajo seguimiento médico.

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