Trump anunció una tregua histórica entre Rusia y Ucrania con intercambio masivo de prisioneros

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, en medio de las negociaciones para intentar poner fin a la guerra que ya lleva más de cuatro años.

Según informó el mandatario estadounidense a través de su red Truth Social, la tregua se extenderá durante el 9, 10 y 11 de mayo e incluirá “la suspensión de toda actividad militar” y un intercambio de 1.000 prisioneros por cada país.

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“ Esta solicitud de alto el fuego la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación” , escribió Trump, al confirmar que tanto el presidente ruso Vladimir Putin como el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski aceptaron la propuesta.

El líder republicano recordó además que en esas fechas se celebra en Rusia el Día de la Victoria, conmemoración que también tiene relevancia histórica en Ucrania por su participación en la Segunda Guerra Mundial.

“Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada”, expresó Trump, quien aseguró que las conversaciones diplomáticas continúan avanzando y que “cada día estamos más cerca” de alcanzar un acuerdo definitivo.

El intercambio de prisioneros, eje central del acuerdo

Desde Kiev, Zelenski confirmó el entendimiento y destacó que Ucrania ya comenzó a preparar el operativo para concretar el intercambio humanitario.

“Hoy, en el marco del proceso de negociación mediado por el lado estadounidense, recibimos el acuerdo de Rusia para llevar a cabo un intercambio de prisioneros en el formato de 1.000 por 1.000”, publicó el mandatario ucraniano en X.

El presidente sostuvo que la liberación de prisioneros fue siempre una prioridad para Ucrania y remarcó que “las vidas de los prisioneros ucranianos importan más que la Plaza Roja”. Además, agradeció la intervención diplomática de Trump y pidió que Estados Unidos garantice que Moscú cumpla con los compromisos asumidos.

image Donald Trump y Vladimir Putin, en la cumbre de agosto pasado en Alaska. Foto Reuters

Moscú confirmó la tregua impulsada por Washington

La aceptación rusa fue comunicada por el asesor presidencial Yuri Ushakov, quien indicó que la iniciativa surgió tras una reciente conversación entre Putin y Trump.

“Por encargo del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, confirmo que la parte rusa acepta la iniciativa propuesta por Donald Trump”, señaló Ushakov.

El funcionario subrayó además que la tregua coincide con el 81° aniversario de la victoria soviética sobre el nazismo, una de las fechas más simbólicas del calendario político ruso.

El anuncio se produce después de que Moscú hubiera declarado previamente un alto el fuego unilateral entre el 8 y el 9 de mayo, mientras que Kiev denunció días atrás que otra propuesta de tregua presentada por Ucrania había sido ignorada por el Kremlin.

Aunque las negociaciones continúan abiertas y todavía no existe un acuerdo de paz definitivo, el cese temporal de hostilidades aparece como uno de los gestos diplomáticos más relevantes desde el inicio del conflicto armado.