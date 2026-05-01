1 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Irán

Irán presentó una propuesta de negociación y Estados Unidos advierte sobre un posible rearme

Irán envió una propuesta vía Pakistán, mientras EE.UU. advierte que podría usar el diálogo para reorganizar su capacidad militar.

Irán presentó una propuesta de negociación y Estados Unidos advierte sobre un posible rearme.

Irán presentó una propuesta de negociación y Estados Unidos advierte sobre un posible rearme.

Foto: The White House
Por Sitio Andino Mundo

Irán presentó una nueva propuesta para un acuerdo de paz en su guerra contra Estados Unidos e Israel. A su vez el presidente norteamericano, Donald Trump, desafía el límite legal que le impuso el Congreso de su país para continuar el conflicto bélico.

Lee además
Refinería de petróleo de ADNOC en Emiratos Árabes 

Emiratos rompe con la OPEP y sacude el control global del petróleo
Conflicto entre Estados Unidos e Irán: fracaso de negociaciones y tensión pese al alto el fuego.

Irán le cierra la puerta a EE.UU. y crece la tensión en plena tregua

Debate legal en el Congreso por la intervención militar

La guerra entre Estados Unidos e Irán habría llegado a su fin antes del plazo legal de 60 días, según medios estadounidenses que citan a un funcionario de la administración de Trump. La clave está en el actual alto el fuego, que habría puesto fin a las hostilidades iniciadas a fines de febrero.

De acuerdo a la Ley de Poderes de Guerra, el presidente debía definir antes del viernes si continuaba el conflicto o solicitaba autorización al Congreso. Sin embargo, la interrupción de los ataques desde el 7 de abril permitió considerar que el conflicto ya fue desescalado, evitando así una definición formal en el plazo previsto.

Un funcionario estadounidense aseguró que las hostilidades entre Washington y Teherán ya concluyeron a efectos legales, lo que cambia el escenario político y jurídico. Esta interpretación se basa en la ausencia de enfrentamientos desde la implementación del cese al fuego, que luego fue extendido.

Presión política y cumplimiento de la ley

Desde el Congreso, la senadora republicana Susan Collins remarcó que el plazo impuesto por la ley “no es una sugerencia, sino un requisito”, al tiempo que apoyó una iniciativa para frenar la acción militar sin autorización legislativa.

Cabe recordar que la Casa Blanca notificó el inicio de la campaña militar el 2 de marzo, por lo que el límite legal se cumple este viernes. En este contexto, el futuro de la política exterior de Estados Unidos dependerá de si el Gobierno logra sostener que el conflicto ya está terminado bajo los términos legales.

Temas
Seguí leyendo

Al borde del conflicto: EE.UU. extiende el alto el fuego con Irán, pero la tensión no baja

Qué variables entran en juego en el intento de magnicidio a Donald Trump

La tregua tambalea: misiles de Israel vuelven a caer en el sur del Líbano

Video: atentaron contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el tirador fue detenido

Trump suspende viaje de enviados de EE.UU. a Pakistán para negociar con Irán

Trump extiende la tregua entre Israel y Líbano, pero los ataques mantienen la tensión en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Trump extendió la tregua entre Israel y Líbano por tres semanas

"Ella no es tuya": la brutal confesión de una mujer tras matar a su nuera influencer

Las Más Leídas

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

Un menor fue aplastado por un acoplado en una finca de Tupungato: permanece en estado crítico

Cayó de un acoplado y fue aplastado: el dramático accidente que conmociona a Tupungato

La Municipalidad de Mendoza reconoció a referentes de la danza.

Del folclore al tango: quiénes fueron los artistas distinguidos por Ciudad

Marcelo DAgostino fue imputado por coacciones en contexto de violencia de género. 

Caso Marcelo D'Agostino: declaró una jueza, ex pareja del acusado

La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

Arce desatado: triplete y goleada para una Lepra que ilusiona en la Copa Libertadores