Irán presentó una propuesta de negociación y Estados Unidos advierte sobre un posible rearme.

Irán presentó una nueva propuesta para un acuerdo de paz en su guerra contra Estados Unidos e Israel. A su vez el presidente norteamericano, Donald Trump , desafía el límite legal que le impuso el Congreso de su país para continuar el conflicto bélico.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó el viernes que Irán sigue abierto al diálogo pero rechaza cualquier política "impuesta" bajo coacción. Sin embargo desde Estados Unidos creen que Irán estaría aprovechando para recuperar armas , en particular misiles y municiones, que fueron "ocultas bajo tierra o enterradas bajo escombros".

La guerra entre Estados Unidos e Irán habría llegado a su fin antes del plazo legal de 60 días, según medios estadounidenses que citan a un funcionario de la administración de Trump . La clave está en el actual alto el fuego , que habría puesto fin a las hostilidades iniciadas a fines de febrero.

De acuerdo a la Ley de Poderes de Guerra , el presidente debía definir antes del viernes si continuaba el conflicto o solicitaba autorización al Congreso. Sin embargo, la interrupción de los ataques desde el 7 de abril permitió considerar que el conflicto ya fue desescalado , evitando así una definición formal en el plazo previsto.

Un funcionario estadounidense aseguró que las hostilidades entre Washington y Teherán ya concluyeron a efectos legales, lo que cambia el escenario político y jurídico. Esta interpretación se basa en la ausencia de enfrentamientos desde la implementación del cese al fuego, que luego fue extendido.

Presión política y cumplimiento de la ley

Desde el Congreso, la senadora republicana Susan Collins remarcó que el plazo impuesto por la ley “no es una sugerencia, sino un requisito”, al tiempo que apoyó una iniciativa para frenar la acción militar sin autorización legislativa.

Cabe recordar que la Casa Blanca notificó el inicio de la campaña militar el 2 de marzo, por lo que el límite legal se cumple este viernes. En este contexto, el futuro de la política exterior de Estados Unidos dependerá de si el Gobierno logra sostener que el conflicto ya está terminado bajo los términos legales.