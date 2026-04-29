Golpe al mercado del petróleo: Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP

A partir del 1 de mayo, Emiratos Árabes Unidos dejará de integrar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su alianza ampliada OPEP+ , en una decisión que introduce un cambio relevante en la arquitectura del mercado global del petróleo . La medida, que pone fin a casi sesenta años de permanencia en el bloque, se produce en un escenario de elevada volatilidad , marcado por restricciones en la oferta y por tensiones geopolíticas y militares en Medio Oriente .

El anuncio fue comunicado por la agencia estatal WAM y fundamentado por el ministro de Energía, Suhail Al Mazrouei , como resultado de una revisión estratégica de la capacidad productiva actual y futura del país. Según explicó, el contexto internacional ofrece una oportunidad para avanzar hacia un esquema más flexible , que permita responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado sin depender de los mecanismos de decisión colectiva de la organización.

La salida de Emiratos Árabes Unidos también refleja diferencias acumuladas con Arabia Saudita , principal referente del bloque. Ambos países han sostenido posiciones contrapuestas en torno a la política de producción : mientras Riad impulsó restricciones para sostener los precios internacionales , Abu Dabi buscó expandir su capacidad extractiva y operar con mayor libertad sobre sus volúmenes.

Actualmente, Emiratos Árabes Unidos ocupa el tercer lugar entre los productores de la OPEP , detrás de Arabia Saudita e Irak . Su retiro, por lo tanto, altera el equilibrio interno del bloque y debilita uno de los instrumentos clave de coordinación de la oferta global .

En las primeras horas tras conocerse la decisión, analistas internacionales coincidieron en que uno de los factores determinantes fue la intención del país de liberarse de las cuotas de producción. Bajo el esquema vigente, su extracción se encontraba limitada a unos 3,2 millones de barriles diarios, pese a contar con una capacidad cercana a los 5 millones. Este diferencial representa un potencial adicional significativo en el mercado internacional.

No obstante, esa capacidad enfrenta restricciones operativas derivadas del contexto regional. El estrecho de Ormuz permanece afectado por tensiones vinculadas al conflicto con Irán, lo que limita la posibilidad de incrementar efectivamente los envíos al exterior en el corto plazo.

image El retiro de Emiratos Árabes de la OPEP convulsiona el mercado del petróleo global.

Impacto en la oferta y en los precios

En el plano inmediato, los mercados no registraron alteraciones sustanciales tras el anuncio. El precio del crudo Brent se mantuvo en niveles elevados, en torno a los 111 dólares por barril, mientras que el WTI se ubicó cerca de los 100 dólares. Esta relativa estabilidad responde, en parte, a las limitaciones logísticas que impiden una expansión rápida de la oferta.

Sin embargo, el escenario podría modificarse si las condiciones de transporte se normalizan. En ese caso, Emiratos Árabes Unidos quedaría en posición de aumentar sus exportaciones y contribuir a una mayor disponibilidad global de petróleo, con un potencial efecto moderador sobre los precios.

A mediano plazo, el impacto dependerá también de la reacción de otros actores relevantes. Existe la posibilidad de que la decisión funcione como catalizador de nuevas tensiones dentro de la OPEP+, o incluso de un incremento de la producción por parte de países como Arabia Saudita o Rusia, lo que introduciría mayores niveles de volatilidad en un mercado ya sobrecargado.

Emiratos Árabes, autonomía y diversificación

La salida de la OPEP se inscribe en una estrategia más amplia de Emiratos Árabes Unidos orientada a reforzar su autonomía en el sistema internacional. En los últimos años, el país ha impulsado una transformación de su matriz energética y productiva, combinando la expansión de su capacidad petrolera con el desarrollo de fuentes alternativas.

Entre los hitos de este proceso se destaca la puesta en marcha de la planta nuclear Barakah, que permite abastecer aproximadamente una cuarta parte de la demanda eléctrica nacional. En paralelo, la petrolera estatal ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) fijó como objetivo alcanzar una producción de cinco millones de barriles diarios, en línea con una estrategia de maximización de su capacidad instalada.

El futuro del cartel petrolero

La salida de Emiratos Árabes Unidos reduce el peso relativo de la OPEP en el control de la oferta mundial, que pasaría de aproximadamente el 30% al 26%, según estimaciones del sector. Si bien el impacto inmediato es acotado, el movimiento erosiona gradualmente la capacidad de la organización para influir sobre los precios internacionales.

El antecedente de retiros recientes (como los de Qatar en 2019 y Angola en 2024) refuerza la percepción de un bloque que enfrenta crecientes desafíos de cohesión interna. En este contexto, la decisión de Abu Dabi puede interpretarse como parte de una tendencia hacia una mayor primacía de los intereses nacionales por sobre los acuerdos colectivos.

El abandono de la OPEP por parte de Emiratos Árabes Unidos no solo reconfigura su posicionamiento en el mercado energético, sino que también introduce interrogantes sobre la capacidad futura del cartel para sostener su rol como regulador central del sistema petrolero global.