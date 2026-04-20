Mendoza avanza en la licitación de áreas hidrocarburíferas con nuevas ofertas

El Ministerio de Energía y Ambiente realizó abrió los sobres B de la licitación nacional e internacional de áreas hidrocarburíferas en la cuenca neuquina y cuyana, tanto de explotación como exploración. Se trata del proceso de licitación continua implementado desde 2024, en este caso para inversiones enpetróleo.
El proceso licitatorio avanzó luego de la apertura de los Sobres A realizada en febrero, instancia en la que se evaluaron los antecedentes técnicos, legales y económicos de los oferentes. Tras ese análisis, cinco de las seis empresas continuaron en el proceso, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego.
Así, las propuestas económicas de los sobres B, son las siguientes:
• Venoil SA, con una oferta por el área de explotación “El Manzano” (Cuenca Neuquina).
• Geopetrol Drilling SA, también con una oferta por el área de explotación “El Manzano” (Cuenca Neuquina)..
• Hattrick Energy SAS, con una oferta por el área de exploración “Atuel Exploración Sur” (Cuenca Neuquina).
• Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, con una oferta por el área de exploración “Río Atuel” (Cuenca Neuquina). .
• Petróleos Sudamericanos SA, con una oferta por el área de explotación “Atamisqui” (Cuenca Cuyana).
En total, se registraron cinco ofertas correspondientes a cuatro áreas, incluyendo dos áreas exploratorias que actualmente no registran actividad.
Estas últimas son zonas con potencial geológico aún no desarrollado.
A medida que avance la evaluación de las propuestas económicas, el proceso continuará con la elaboración del decreto de adjudicación, que otorgará los permisos de exploración o concesiones de explotación correspondientes. Una vez publicado en el Boletín Oficial, este instrumento constituirá el título definitivo que habilitará a las empresas a iniciar sus operaciones.