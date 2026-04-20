Mendoza avanza en la licitación de áreas hidrocarburíferas con nuevas ofertas

El Ministerio de Energía y Ambiente realizó abrió los sobres B de la licitación nacional e internacional de áreas hidrocarburíferas en la cuenca neuquina y cuyana , tanto de explotación como exploración. Se trata del proceso de licitación continua implementado desde 2024, en este caso para inversiones en petróleo .

El proceso licitatorio avanzó luego de la apertura de los Sobres A realizada en febrero , instancia en la que se evaluaron los antecedentes técnicos, legales y económicos de los oferentes. Tras ese análisis, cinco de las seis empresas continuaron en el proceso, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego.

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Así, las propuestas económicas de los sobres B, son las siguientes:

• Venoil SA, con una oferta por el área de explotación “El Manzano” (Cuenca Neuquina).

• Geopetrol Drilling SA, también con una oferta por el área de explotación “El Manzano” (Cuenca Neuquina)..

• Hattrick Energy SAS, con una oferta por el área de exploración “Atuel Exploración Sur” (Cuenca Neuquina).

• Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, con una oferta por el área de exploración “Río Atuel” (Cuenca Neuquina). .

• Petróleos Sudamericanos SA, con una oferta por el área de explotación “Atamisqui” (Cuenca Cuyana).

En total, se registraron cinco ofertas correspondientes a cuatro áreas, incluyendo dos áreas exploratorias que actualmente no registran actividad.

Estas últimas son zonas con potencial geológico aún no desarrollado.

A medida que avance la evaluación de las propuestas económicas, el proceso continuará con la elaboración del decreto de adjudicación, que otorgará los permisos de exploración o concesiones de explotación correspondientes. Una vez publicado en el Boletín Oficial, este instrumento constituirá el título definitivo que habilitará a las empresas a iniciar sus operaciones.