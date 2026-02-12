12 de febrero de 2026
Mendoza busca reactivar la producción de petróleo y avanza con la licitación de 17 áreas

Seis empresas se presentaron en la licitación por 17 áreas en las cuencas Cuyana y Neuquina para explorar y explotar petróleo en Mendoza. Todos los detalles.

Mendoza abrió los Sobres A de la licitación de 17 áreas petroleras.

 Por Cecilia Zabala

El Gobierno de Mendoza dio apertura pública de los Sobres A de la licitación nacional e internacional que abarca 17 áreas hidrocarburíferas ubicadas en las cuencas Cuyana y Neuquina. Seis empresas en carrera para la exploración (12) y explotación (5) de petróleo.

El acto fue encabezado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en un procedimiento formal que —según se informó oficialmente— garantiza trazabilidad, resguardo documental y transparencia.

“Hoy se ha procedido a la presentación de las ofertas y la apertura de los sobres A que se presentaron en la licitación para la adjudicación de áreas de exploración y de explotación tanto en la Cuenca Cuyana como en la Cuenca Neuquina. Es un hito muy importante para Mendoza, porque está alineado con los objetivos de incrementar la producción y sumar actores a la producción de oil and gas de la provincia ”, afirmó la ministra.

Energía y Ambiente apertura de la licitación de las áreas hidrocarburíferas

Cabe recordar que la convocatoria impulsada en 2025 se integró al proceso iniciado en 2024, cuando se adjudicaron cinco áreas —tres de exploración y dos de explotación— con compromisos de inversión para los años siguientes. La anterior licitación se había concretado en 2019.

“En un escenario complejo, el interés por esta licitación es una señal positiva: habla del potencial de nuestras áreas y del camino correcto de las políticas energéticas que venimos sosteniendo para dar previsibilidad, reglas claras y condiciones reales de inversión”, sostuvo Latorre.

Con este nuevo llamado, Mendoza busca fortalecer la exploración y explotación convencional, recuperar actividad en áreas maduras y generar nuevas inversiones que impulsen la producción de petróleo en la provincia.

La ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Regalías, Jorge Domínguez; y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, integrantes de la Comisión de Adjudicación.

Cómo sigue el proceso

Durante el acto se dejó constancia en acta de toda la documentación recibida, los soportes digitales presentados y la cantidad de Sobres B entregados. Estos últimos quedaron resguardados en una urna sellada bajo custodia de la Escribanía General de Gobierno hasta la eventual convocatoria para su apertura.

A partir de ahora se inicia la etapa de evaluación de admisibilidad y calificación, en la que se analizará:

  • Capacidad legal de las empresas

  • Solvencia económico-financiera

  • Patrimonio neto mínimo exigido

  • Capacidad técnica

Superada esa instancia, se convocará al acto de apertura del Sobre B únicamente a las firmas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego.

“Las ofertas serán analizadas por los equipos de la Dirección de Hidrocarburos y, en función del cumplimiento de los requisitos y de la viabilidad de las propuestas, se definirá a los adjudicatarios”, explicó Latorre.

Energía y Ambiente apertura de la licitación de las áreas hidrocarburíferas, Jimena Latorre

Un esquema de licitación continua

Desde el Ministerio destacaron que esta convocatoria forma parte de un esquema moderno y trazable de licitación continua, diseñado para acompañar el ritmo del sector con mayor eficiencia administrativa y reducción de instancias burocráticas.

Según el director de Hidrocarburos, la continuidad de estos procesos marca "un cambio estructural en la política hidrocarburífera provincial", consolidando dos licitaciones en años consecutivos.

Según el director de Hidrocarburos, la continuidad de estos procesos marca “un cambio estructural en la política hidrocarburífera provincial”, consolidando dos licitaciones en años consecutivos.

Energía y Ambiente apertura de la licitación de las áreas hidrocarburíferas

¿Cuáles son las áreas petroleras que el Gobierno de Mendoza licita?

Cuenca Neuquina

Atuel Exploración Sur (exploración), Atuel Exploración Norte (exploración), Boleadero (exploración), Calmuco (exploración), Chachahuen Norte (exploración), CN III Norte (exploración), Los Parlamentos (exploración), Ranquil Norte (exploración), Río Atuel (exploración), Sierra Azul Sur (exploración), El Manzano (explotación), Loma Cortaderal – Cerro Doña Juana (explotación), Puesto Molina Norte (explotación) y Puntilla del Huincan (explotación).

Cuenca Cuyana

Puesto Pozo Cercado Occidental (exploración), Zampal (exploración) y Atamisqui (explotación).

Seis empresas en carrera

En esta primera instancia, seis compañías presentaron la documentación requerida para continuar en el proceso:

  • Venoil S.A.

  • Ingeniería Multipiping S.A.S.

  • Hattrick Energy S.A.S.

  • Geopetrol Drilling S.A.

  • Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

  • Petróleos Sudamericanos S.A.

