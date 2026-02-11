Diputados: el oficialismo obtuvo dictamen para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para el proyecto de ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que será tratado mañana a las 11 en el recinto de la Cámara de Diputados. El despacho de mayoría se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza, el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

El debate

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, recordó que el acuerdo exige la aprobación de los 27 estados miembros de la Unión Europea”, aunque señaló que “el acuerdo interino puede aplicarse de forma provisoria”.

“Esto tuvo como un objeto de pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos firmados que es un proceso que puede demorar muchos meses, pero el acuerdo interino puede aplicarse en forma provisoria. Por eso, los estados partes del Mercosur consideran de suma prioridad la ratificación del acuerdo interino para poder permitir que la Unión Europea pueda considerar su aplicación, que va a ser provisoria, más allá del recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explicó la diputada libertaria.

A su turno, el presidente de la Comisión del Mercosur, Damián Arabia (LLA), destacó que se trata de un momento histórico después de prácticamente tres décadas” sin poder tratar este acuerdo que “supone la zona de libre comercio más importante del mundo”.

Por su parte, la diputada libertaria Silvana Giudici subrayó que con esta herramienta comercial Argentina y el resto de los países del Mercosur van a “poder llegar a un mercado de 700 millones de personas” que “va a posibilitar expandir las fronteras” económicas y ”exportar sin aranceles” a Europa.

“Hace 32 años todos los sectores políticos que gobernaron tomaron este camino del acercamiento de la consolidación del Mercosur como mercado regional y de la necesidad de los acuerdos con otros mercados y continentes”, remarcó.

Sobre el apuro para aprobar en Argentina el acuerdo comercial, Giudici explicó que obedece a una cuestión “competitiva y de oportunidad histórica”.

Al respecto, estimó que el primer Parlamento que apruebe el acuerdo le va a permitir a ese país gozar de “ventajas competitivas superiores a las del resto de los países de la región”.

Los fundamentos del Gobierno

En los fundamentos de la iniciativa dictaminada, el Gobierno destaca que el acuerdo tiene como objetivo:

Establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica

Desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales

Desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico”.

Como producto de la aplicación de este tratado, en el Poder Ejecutivo estiman que “Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”.

Además, señalaron que a raíz del acuerdo “se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo” ya que “la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios”.