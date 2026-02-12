Hoy salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Vendimia para mendocinos: cómo tenés que hacer

Vendimia 2026: este jueves salen a la venta las entradas.

La cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia 2026 entra en etapa decisiva: este jueves 12 de febrero comienza oficialmente la venta de entradas para el Acto Central y sus repeticiones en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La expectativa es alta, tanto entre los mendocinos como entre los turistas que cada año eligen la provincia para vivir uno de los espectáculos culturales más importantes del país. La venta de entradas se realizará de manera online, con un sistema que busca ordenar la demanda y garantizar transparencia en la asignación de ubicaciones.

Los tickets estarán disponibles a partir de este jueves en la plataforma oficial habilitada para tal fin www.entradaweb.com.ar . Se recomienda a los interesados ingresar con anticipación, verificar los datos personales y contar con medios de pago electrónicos habilitados.

El Acto Central (sábado 7 de marzo), combina música, danza, puesta en escena y tecnología, será el corazón de una agenda que incluye la Vía Blanca (viernes 6 de marzo), el Carrusel (sábado 7) de marzo y las repeticiones del espectáculo (8 de marzo) en el mismo escenario del Parque General San Martín, con artistas variados .

Fiesta de la Vendimia 2026: quiénes cantarán en el Frank Romero Day

El domingo 8 de marzo, Luciano Pereyra cerrará la repetición del Acto Central.

El lunes 9 y el martes 10 se realizarán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.

El lunes 9 estarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

El martes 10 será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Artistas mendocinos

También se dieron a conocer los artistas de Mendoza que subirán al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. El sábado será el turno Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

En tanto, el domingo será el turno para Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Venta de entradas para público mendocino

Cabe recordar que el público mendocino podrá adquirir sus tickets desde este jueves 12 de febrero, desde las 13.

Acto Central : sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000. Repetición: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000. Lunes y martes (valores por día): Sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000.

(valores por día): Sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000. Abonos para las dos noches: sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Preguntas y respuestas clave sobre la venta de entradas

¿Cómo será la venta de entradas?

La venta será online, a través de la plataforma oficial habilitada por el Gobierno de Mendoza. Cada usuario deberá registrarse y seleccionar la ubicación disponible al momento de la compra.

¿Cuándo será el canje de entradas?

Una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 2 al domingo 8 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.

¿Cuándo se realizará el Acto Central?

El espectáculo principal tendrá lugar en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo.