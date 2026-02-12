Hoy salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Vendimia para mendocinos: cómo tenés que hacer

La cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia 2026 entra en etapa decisiva: este jueves 12 de febrero comienza oficialmente la venta de entradas para el Acto Central y sus repeticiones en el Teatro Griego Frank Romero Day.
Desde este jueves, mendocinos y turistas podrán adquirir sus tickets para la Fiesta de la Vendimia 2026. Cómo será la modalidad de venta y qué hay que tener en cuenta.
La cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia 2026 entra en etapa decisiva: este jueves 12 de febrero comienza oficialmente la venta de entradas para el Acto Central y sus repeticiones en el Teatro Griego Frank Romero Day.
La expectativa es alta, tanto entre los mendocinos como entre los turistas que cada año eligen la provincia para vivir uno de los espectáculos culturales más importantes del país. La venta de entradas se realizará de manera online, con un sistema que busca ordenar la demanda y garantizar transparencia en la asignación de ubicaciones.
Los tickets estarán disponibles a partir de este jueves en la plataforma oficial habilitada para tal fin www.entradaweb.com.ar. Se recomienda a los interesados ingresar con anticipación, verificar los datos personales y contar con medios de pago electrónicos habilitados.
El Acto Central (sábado 7 de marzo), combina música, danza, puesta en escena y tecnología, será el corazón de una agenda que incluye la Vía Blanca (viernes 6 de marzo), el Carrusel (sábado 7) de marzo y las repeticiones del espectáculo (8 de marzo) en el mismo escenario del Parque General San Martín, con artistas variados.
Cabe recordar que el público mendocino podrá adquirir sus tickets desde este jueves 12 de febrero, desde las 13.
¿Cómo será la venta de entradas?
La venta será online, a través de la plataforma oficial habilitada por el Gobierno de Mendoza. Cada usuario deberá registrarse y seleccionar la ubicación disponible al momento de la compra.
¿Cuándo será el canje de entradas?
Una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 2 al domingo 8 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.
¿Cuándo se realizará el Acto Central?
El espectáculo principal tendrá lugar en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo.