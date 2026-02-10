Vendimia Shopping: pisada de la uva, reinas y una noche a puro festejo

Mendoza ya vibra al ritmo de la Vendimia y el espíritu festivo comienza a sentirse en cada rincón de la provincia. En ese marco, Mendoza Shopping vuelve a ser escenario de uno de los clásicos más esperados de la temporada: Vendimia Shopping , una celebración que combina tradición, cultura y entretenimiento, y que este año se realizará el jueves 19 de febrero en la playa de estacionamiento Este del centro comercial , ubicado en Acceso Este 3280, Guaymallén.

La noche rendirá homenaje al trabajo de viñateros, bodegueros y trabajadores rurales que sostienen año tras año la esencia vendimial. El momento central será la tradicional Pisada de la Uva , que tendrá como protagonistas a las 18 Virreinas departamentales 2026 , quienes estarán acompañadas por la Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes , y la Virreina, Sofía Perfumo .

Las soberanas participarán de un baile al ritmo de la música mientras pisan racimos de uvas, en un espectáculo cargado de simbolismo y emoción, acompañado por el fervor de las reinas y el entusiasmo del público.

El predio abrirá sus puertas a partir de las 19 hs , con una propuesta integral que incluirá stands de bodegas y productores vitivinícolas con degustaciones de sus etiquetas, cervecerías y una variada oferta gastronómica a cargo de food trucks.

Además, las soberanas que participen del espectáculo formarán parte de un sorteo Appa Gift, con premios de $250.000, $200.000 y $150.000.

flyer vendimia 2026

Música en vivo y fiesta hasta la madrugada

Antes del momento central de la Pisada de la Uva, el DJ Diego Martínez marcará el pulso de la noche. Como broche de oro, la banda Agapornis extenderá la fiesta hasta la madrugada, haciendo bailar al público con su inconfundible cumbia pop.

Bodegas, cervecerías y marcas que acompañan el evento

Entre las bodegas presentes se destacan Estancia Mendoza, Mi Terruño, Andeluna, Finca Magnolia, Dilema, Escandalosos, Zedric, Dante Robino, Tradición Bombal, Familia Rubino, Vieja Mendoza, Festivo (Monteviejo), 11 Barricas, Tierras Altas y bodega RPB. También estará Andes Cerveza, con distintas variedades.

Acompañan esta edición de Vendimia Shopping las marcas A Tiempo, Bonaqua, Chester, Denver, Automotores General San Martín, Duci Ópticas, Hilton, Municipalidad de Guaymallén, SuperConectados y Yagmour.

Cómo participar del evento

La entrada es libre y gratuita, con cupos limitados. Para acceder, se deberá presentar una factura de compra del mes de febrero, sin límite de monto, en el stand ubicado en Planta Alta de Mendoza Shopping.

Se podrán canjear hasta dos entradas por cliente, del 12 al 18 de febrero, de 10 a 22 hs, y el 19 de febrero, de 10 a 18 hs. Además, habrá sorteos de entradas a través de las redes sociales del shopping.

Vendimia en colores: talleres para toda la familia

Como parte de la celebración, Mendoza Shopping también ofrecerá una propuesta creativa para grandes y chicos durante el fin de semana largo de Carnaval. El 16 y 17 de febrero, en el Patio de Comidas, se desarrollarán los talleres “Vendimia en Colores”.

La actividad invita a niños y adultos a intervenir etiquetas de vino y botellas de jugo de uva mediante técnicas artísticas y materiales vinculados al universo vendimial, como hojas de parra, sellos de corcho, uvas y pinturas en tonos característicos de la fiesta.

Los talleres se realizarán en dos turnos, a las 17 y 18.30 hs, con cupos limitados y inscripción previa a través de la app ¡appa!.