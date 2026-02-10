Un colectivo se prendió fuego en el Acceso Este: cómo están los pasajeros

El colectivo pertenece a la empresa Dicetours.

Por Celeste Funes







Pasajeros que viajaban en un colectivo de la empresa Dicetours enfrentaron momentos de pánico esta mañana cuando, de un momento a otro, la unidad se prendió fuego. Hasta el momento, se desconoce la mecánica del siniestro, pero no se registraron heridos.

Susto en el Acceso Este: se incendió un colectivo Dicetours Personal policial recibió un alerta del hecho alrededor de las 7.30 de este martes, cuando varias personas se comunicaron al 911 para informar que la unidad, que conecta Rivadavia, San Martín y Mendoza, se incendiaba,

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Cuando arribaron a la intersección de la bajada hacia calle Arenales con Acceso Este, en el carril con dirección al oeste, los uniformados constataron que los pasajeros descendían del colectivo. Tal como se puede ver en la imagen, el vehículo desprendía llamas de gran tamaño que salían por la parte superior.

Tras descender, los pasajeros abordaron una nueva unidad y continuaron sus recorridos. Afortunadamente, no se registraron heridos y personal de Bomberos trabaja en la zona para sofocar el foco ígneo.