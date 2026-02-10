10 de febrero de 2026
Sitio Andino
Protección ambiental

Mendoza enviará 48 aves rescatadas del tráfico ilegal a San Luis para su rehabilitación

Cardinales, reinas moras y otras especies continuarán su recuperación para volver a la naturaleza. Intervinieron fuerzas de seguridad y organismos ambientales.

Casi 50 aves inician la última etapa antes de regresar a su hábitat natural.

Por Sitio Andino Policiales

El Gobierno de Mendoza concretó el traslado de 48 aves silvestres rescatadas del tráfico ilegal hacia San Luis, donde continuarán su proceso de rehabilitación y liberación. El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales y busca fortalecer la protección de la biodiversidad y la cooperación interprovincial.

Aves silvestres recuperadas viajarán a San Luis para su liberación

La escena comenzó en rutas, barreras sanitarias y controles policiales, donde distintas irregularidades alertaron sobre la presencia de aves silvestres capturadas ilegalmente. Con el paso de los días, esos ejemplares fueron rescatados, evaluados por especialistas y finalmente preparados para una nueva etapa: volver a la naturaleza.

En ese camino, Mendoza concretó el traslado de 48 aves recuperadas del tráfico ilegal hacia la provincia de San Luis, donde continuarán su proceso de rehabilitación con vistas a su futura liberación.

recuperan aves de tráfico ilegal y las rehabilitarán en san luis
Las aves recibieron una evaluación veterinaria en el Ecoparque de Mendoza. Luego, algunas continuaron su cuarentena y rehabilitación en el Centro de Rescate de la Fundación Y.P.F. antes del traslado definitivo.

El operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre Iscamen, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio Público Fiscal y Gendarmería Nacional, en una articulación que permitió detectar los casos, rescatar a los animales y garantizar su atención profesional.

El grupo trasladado estuvo compuesto por 22 cardenales copete rojo, 20 reinas moras, 4 reyes del bosque y 2 brasitas de fuego, especies cuya distribución natural incluye el territorio de San Luis. Si bien no puede asegurarse que los ejemplares hayan nacido en esa provincia, su liberación allí permitirá fortalecer poblaciones en un hábitat compatible con su biología.

La presión del comercio ilegal sobre las aves silvestres

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el director Ignacio Haudet destacó que el operativo “pone de manifiesto el valor de la colaboración entre las fuerzas de seguridad, la Justicia, aliados privados y la ciudadanía para enfrentar el tráfico ilegal de fauna silvestre, que es un delito y un grave problema ambiental”.

En la misma línea, el jefe del Departamento de Fauna, Adrián Gorrindo, subrayó que las estadísticas muestran que el 75% de los animales rescatados son aves, lo que evidencia la alta presión de captura sobre estas especies.

El traslado se enmarca en una política sostenida que, en la última década, permitió realizar más de 5.000 intervenciones y rescatar más de 16.000 animales, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios, en su mayoría provenientes del comercio ilegal o la caza furtiva.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que la cooperación con San Luis fortalece la protección de la biodiversidad regional, mejora la respuesta operativa y promueve la concientización ciudadana.

