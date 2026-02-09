Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

El arma que utilizaron los ladrones para el robo.

Un gravísimo hecho de inseguridad ocurrió este domingo en Guaymallén, cuando tras un intento de robo balearon a un hombre de 48 años, quien por estas horas lucha por su vida en el hospital Central, con un estado de salud sumamente delicado.

El hecho ocurrió cerca de las 17 y tras una rápido accionar policial, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva detuvieron a tres de los presuntos autores, a quienes les secuestraron un arma y municiones.

La víctima, identificada como Nelson Del Re (48), sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y pierna izquierda, por lo que permanece internada en terapia intensiva del hospital Central.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho , todo ocurrió en inmediaciones a Santa Isabel y Milagros, en Guaymallén , lugar en el que habían quedado reunirse un hombre con un supuesto vendedor de una moto.

Lo cierto es que la víctima llegó al domicilio a bordo de su camioneta y en ese momento fue abordado por tres delincuentes que se movilizaban en una moto KTM naranja y negra.

moto secuestro robo La moto en la que circulaban los autores del robo y que fue abandonada en un descampado.

Al parecer estos tres individuos amenazaron al hombre e intentaron robarle sus pertenencias, pero la víctima se resistió. Incluso, trascendió que no tenía dinero consigo.

Lo cierto es que, en ese momento y al no lograr concretar el robo, los delincuentes efectuaron varios disparos y algunos de estos impactaron en la víctima, quien quedó gravemente herida.

La captura de los asaltantes y el estado de salud de la víctima del robo

Mientras tanto, los ladrones escaparon y abandonaron la moto en calle Kraf, para luego intentar huir corriendo por un descampado. No obstante, un rápido accionar del personal de la Unidad de Acción Preventiva permitió capturar a los sospechosos, siendo estos tres jóvenes de 15, 19 y 20 años.

Además, en las inmediaciones, la policía secuestro un maletín negro que tenía una pistola calibre 9 milímetro con 26 municiones y tres celulares. Además, también se incautó la moto en la que se movilizaban los ladrones.

Personal de investigaciones trabajó en la escena para intentar hallar pruebas y testimonios importantes.

Mientras, la víctima fue derivada de urgencia al hospital Central, desde donde informaron que el paciente ingresó con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en la pierna izquierda.

Su estado de salud era “crítico y con pronóstico reservado, permaneciendo entubado y bajo asistencia respiratoria”, dijeron desde el hospital, donde agregaron que el hombre fue sometido a "una laparatomia exploradora, rafia gástrica y resección de intestino delgado".