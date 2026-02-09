Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Un gravísimo hecho de inseguridad ocurrió este domingo en Guaymallén, cuando tras un intento de robo balearon a un hombre de 48 años, quien por estas horas lucha por su vida en el hospital Central, con un estado de salud sumamente delicado.
Un hombre fue baleado en un intento de robo en Guaymallén, en medio de una supuesta venta de una moto. Hay tres detenidos, uno de ellos de 15 años.
El hecho ocurrió cerca de las 17 y tras una rápido accionar policial, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva detuvieron a tres de los presuntos autores, a quienes les secuestraron un arma y municiones.
La víctima, identificada como Nelson Del Re (48), sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y pierna izquierda, por lo que permanece internada en terapia intensiva del hospital Central.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, todo ocurrió en inmediaciones a Santa Isabel y Milagros, en Guaymallén, lugar en el que habían quedado reunirse un hombre con un supuesto vendedor de una moto.
Lo cierto es que la víctima llegó al domicilio a bordo de su camioneta y en ese momento fue abordado por tres delincuentes que se movilizaban en una moto KTM naranja y negra.
Al parecer estos tres individuos amenazaron al hombre e intentaron robarle sus pertenencias, pero la víctima se resistió. Incluso, trascendió que no tenía dinero consigo.
Lo cierto es que, en ese momento y al no lograr concretar el robo, los delincuentes efectuaron varios disparos y algunos de estos impactaron en la víctima, quien quedó gravemente herida.
Mientras tanto, los ladrones escaparon y abandonaron la moto en calle Kraf, para luego intentar huir corriendo por un descampado. No obstante, un rápido accionar del personal de la Unidad de Acción Preventiva permitió capturar a los sospechosos, siendo estos tres jóvenes de 15, 19 y 20 años.
Además, en las inmediaciones, la policía secuestro un maletín negro que tenía una pistola calibre 9 milímetro con 26 municiones y tres celulares. Además, también se incautó la moto en la que se movilizaban los ladrones.
Personal de investigaciones trabajó en la escena para intentar hallar pruebas y testimonios importantes.
Mientras, la víctima fue derivada de urgencia al hospital Central, desde donde informaron que el paciente ingresó con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en la pierna izquierda.
Su estado de salud era “crítico y con pronóstico reservado, permaneciendo entubado y bajo asistencia respiratoria”, dijeron desde el hospital, donde agregaron que el hombre fue sometido a "una laparatomia exploradora, rafia gástrica y resección de intestino delgado".