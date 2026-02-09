9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Un hombre fue baleado en un intento de robo en Guaymallén, en medio de una supuesta venta de una moto. Hay tres detenidos, uno de ellos de 15 años.

El arma que utilizaron los ladrones para el robo.&nbsp;

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 

 Por Pablo Segura

Un gravísimo hecho de inseguridad ocurrió este domingo en Guaymallén, cuando tras un intento de robo balearon a un hombre de 48 años, quien por estas horas lucha por su vida en el hospital Central, con un estado de salud sumamente delicado.

El hecho ocurrió cerca de las 17 y tras una rápido accionar policial, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva detuvieron a tres de los presuntos autores, a quienes les secuestraron un arma y municiones.

Lee además
Los allanamientos dejaron a 9 aprehendidos. 
investigaciones

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos
Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas
Inseguridad

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

La víctima, identificada como Nelson Del Re (48), sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y pierna izquierda, por lo que permanece internada en terapia intensiva del hospital Central.

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, todo ocurrió en inmediaciones a Santa Isabel y Milagros, en Guaymallén, lugar en el que habían quedado reunirse un hombre con un supuesto vendedor de una moto.

Lo cierto es que la víctima llegó al domicilio a bordo de su camioneta y en ese momento fue abordado por tres delincuentes que se movilizaban en una moto KTM naranja y negra.

moto secuestro robo
La moto en la que circulaban los autores del robo y que fue abandonada en un descampado.

La moto en la que circulaban los autores del robo y que fue abandonada en un descampado.

Al parecer estos tres individuos amenazaron al hombre e intentaron robarle sus pertenencias, pero la víctima se resistió. Incluso, trascendió que no tenía dinero consigo.

Lo cierto es que, en ese momento y al no lograr concretar el robo, los delincuentes efectuaron varios disparos y algunos de estos impactaron en la víctima, quien quedó gravemente herida.

La captura de los asaltantes y el estado de salud de la víctima del robo

Mientras tanto, los ladrones escaparon y abandonaron la moto en calle Kraf, para luego intentar huir corriendo por un descampado. No obstante, un rápido accionar del personal de la Unidad de Acción Preventiva permitió capturar a los sospechosos, siendo estos tres jóvenes de 15, 19 y 20 años.

Además, en las inmediaciones, la policía secuestro un maletín negro que tenía una pistola calibre 9 milímetro con 26 municiones y tres celulares. Además, también se incautó la moto en la que se movilizaban los ladrones.

Personal de investigaciones trabajó en la escena para intentar hallar pruebas y testimonios importantes.

Mientras, la víctima fue derivada de urgencia al hospital Central, desde donde informaron que el paciente ingresó con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en la pierna izquierda.

Su estado de salud era “crítico y con pronóstico reservado, permaneciendo entubado y bajo asistencia respiratoria”, dijeron desde el hospital, donde agregaron que el hombre fue sometido a "una laparatomia exploradora, rafia gástrica y resección de intestino delgado".

Temas
Seguí leyendo

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido

Cayó el presunto autor de un robo en un conocido local de hamburguesas

Destrozó un comercio en la Ciudad de Mendoza, robó un celular y huyó: su cara quedó registrada

Cayó el ladrón que robó supermercados Carrefour Express en Ciudad y Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro