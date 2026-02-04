4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
in fraganti

Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido

El detenido es un hombre de 53 años, quien realizó un boquete en una pared contigua e ingresó para sustraer elementos de limpieza, ropa y útiles escolares.

Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido

Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas del martes, un hombre fue detenido tras ingresar y robar en el antiguo edificio de la obra social de prensa, ubicado en pleno centro de la Ciudad. El sospechoso accedió al lugar a través de un boquete realizado en una pared lindera y sustrajo diversos elementos, entre ellos máquinas de afeitar, prendas de vestir y útiles escolares.

Atrapado en pleno robo en Ciudad: cómo ocurrió

Pasadas las 23, en calle Chile al 1600 de Capital, varios llamados al 911 alertaron sobre movimientos sospechosos en las inmediaciones de una playa de estacionamiento. Al arribar al lugar, personal policial constató que el cierre perimetral del edificio abandonado de OsPPreMza, en la intersección con General Paz, había sido violentado.

Lee además
El acusado quedó a disposición de la justicia por el robo a TBT. 
en plena ciudad de mendoza

Cayó el presunto autor de un robo en un conocido local de hamburguesas
Las imágenes permitieron obtener primeros planos de su rostro
Inseguridad

Destrozó un comercio en la Ciudad de Mendoza, robó un celular y huyó: su cara quedó registrada
Robo - Ciudad
El detenido (53) intentó robarse varios elementos de valor, pero fueron recuperados.

El detenido (53) intentó robarse varios elementos de valor, pero fueron recuperados.

Durante la inspección, los efectivos hallaron un agujero en una pared contigua y, ya en el interior del inmueble, sorprendieron a un hombre de 53 años que intentaba escapar. El sospechoso fue detenido y se secuestraron encendedores, máquinas de afeitar, ropa, juguetes, un parlante y otros elementos.

Además, se detectó un principio de incendio en uno de los baños del edificio, que fue rápidamente sofocado.

El detenido fue trasladado a la Oficina Fiscal Capital.

Temas
Seguí leyendo

Cayó el ladrón que robó supermercados Carrefour Express en Ciudad y Godoy Cruz

Robo armado a un taxista en Las Heras: lo amenazaron y huyeron con dinero en efectivo

Así trabaja el equipo que asiste a víctimas de delito en Mendoza

Importante robo en un local de neumáticos de Guaymallén

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

Cayó el menor que hirió con un arma blanca a un joven en Malargüe

Apoyo aéreo y persecución: así desactivaron un robo en una vivienda de Las Heras

Video: atrapan in fraganti al autor de un robo en pleno centro

LO QUE SE LEE AHORA
Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

Las Más Leídas

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza
El clima

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades.  video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero