Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido Foto: Archivo

Por Sitio Andino Policiales







En las últimas horas del martes, un hombre fue detenido tras ingresar y robar en el antiguo edificio de la obra social de prensa, ubicado en pleno centro de la Ciudad. El sospechoso accedió al lugar a través de un boquete realizado en una pared lindera y sustrajo diversos elementos, entre ellos máquinas de afeitar, prendas de vestir y útiles escolares.

Atrapado en pleno robo en Ciudad: cómo ocurrió Pasadas las 23, en calle Chile al 1600 de Capital, varios llamados al 911 alertaron sobre movimientos sospechosos en las inmediaciones de una playa de estacionamiento. Al arribar al lugar, personal policial constató que el cierre perimetral del edificio abandonado de OsPPreMza, en la intersección con General Paz, había sido violentado.

Robo - Ciudad El detenido (53) intentó robarse varios elementos de valor, pero fueron recuperados. Foto: gentileza Durante la inspección, los efectivos hallaron un agujero en una pared contigua y, ya en el interior del inmueble, sorprendieron a un hombre de 53 años que intentaba escapar. El sospechoso fue detenido y se secuestraron encendedores, máquinas de afeitar, ropa, juguetes, un parlante y otros elementos.

Además, se detectó un principio de incendio en uno de los baños del edificio, que fue rápidamente sofocado.

El detenido fue trasladado a la Oficina Fiscal Capital.

Compartí la nota:







