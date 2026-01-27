27 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
inseguridad

Video: atrapan in fraganti al autor de un robo en pleno centro

Un joven fue detenido mientras cometía un robo en una galería en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

El acusado de robo quedó a disposición de la justicia.

El acusado de robo quedó a disposición de la justicia.

 Por Pablo Segura

Un joven de 25 años fue detenido in fraganti mientras cometía un robo en un local de la galería La Alianza, ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, gracias a un rápido accionar policial del que participaron efectivos de la EPOA 1 y Preventores.

El robo ocurrió a las 3.45 de este martes en un local de ropa de la galería mencionada, ubicada sobre Avenida Las Heras, y quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del negocio.

Lee además
Preocupante hecho de violencia en Malargüe.
Grave episodio

En Malargüe un joven terminó apuñalado durante un intento de robo
El robo ocurrió en pleno Godoy Cruz.
se llevaron el dinero de la recaudación

Violento robo a un supermercado en pleno Godoy Cruz

Ese material fue clave para que también se activara la alarma del negocio, por lo que la policía logró aprehender al sospechoso, identificado como Ángel Exequiel Barrera (25), quien tiene varios antecedentes por este tipo de delitos.

El momento del robo en plena Ciudad de Mendoza

De acuerdo a la información oficial, el robo ocurrió en el local 10 de la galería La Alianza.

Tras activarse la alarma, la policía se dirigió al lugar y el propietario del negocio abrió las puertas del primer piso del lugar.

En esa primera recorrida, los uniformados del EPOA 1 (Estación de Policía Operativa que reúne efectivos de distintas comisarías) no encontraron a ningún sospechoso, pero luego, en el segundo piso, sorprendieron a Barrera cuando este intentaba ocultarse en los conductos de ventilación.

El maleante, acorralado, intentó resistirse a la detención y atacó a policías. Sin embargo, luego fue reducido y trasladado a una comisaría.

Según consta en la denuncia, el delincuente había logrado sustraer tres bolsos con prendas de vestir, un celular y un parlante.

Todo el procedimiento quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos.

Temas
Seguí leyendo

Maipú: tiene 15 años y lo detuvieron armado, tras asaltar a tres jóvenes

Doble operativo policial en el Parque San Martín: aprehensión por droga y recuperación de elementos robados

Influencer mendocina fue desvalijada en Mar del Plata: se tomaron un fernet antes de huir

Operativos policiales en el Gran Mendoza: detenidos, armas secuestradas y robos frustrados

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Vandalismo en General Alvear: comercios dañados y sin detenidos

La Policía de Mendoza logró la detención de un joven en San Rafael acusado de robo agravado

Terror en una estación de servicio de Luján: dos empleados fueron asaltados a punta de pistola

LO QUE SE LEE AHORA
El trágico accidente vial ocurrió en la mañana de este martes. 
vuelco

Interrumpen el tránsito en Alta Montaña por un accidente fatal del lado chileno

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Tormenta moderadas el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza
El clima

Tormenta moderadas, el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza

La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

El trágico accidente vial ocurrió en la mañana de este martes. 
vuelco

Interrumpen el tránsito en Alta Montaña por un accidente fatal del lado chileno

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz