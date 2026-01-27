Video: atrapan in fraganti al autor de un robo en pleno centro

El acusado de robo quedó a disposición de la justicia.

Un joven de 25 años fue detenido in fraganti mientras cometía un robo en un local de la galería La Alianza, ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza , gracias a un rápido accionar policial del que participaron efectivos de la EPOA 1 y Preventores.

El robo ocurrió a las 3.45 de este martes en un local de ropa de la galería mencionada, ubicada sobre Avenida Las Heras, y quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del negocio.

Ese material fue clave para que también se activara la alarma del negocio, por lo que la policía logró aprehender al sospechoso, identificado como Ángel Exequiel Barrera (25), quien tiene varios antecedentes por este tipo de delitos.

De acuerdo a la información oficial, el robo ocurrió en el local 10 de la galería La Alianza.

Tras activarse la alarma, la policía se dirigió al lugar y el propietario del negocio abrió las puertas del primer piso del lugar.

En esa primera recorrida, los uniformados del EPOA 1 (Estación de Policía Operativa que reúne efectivos de distintas comisarías) no encontraron a ningún sospechoso, pero luego, en el segundo piso, sorprendieron a Barrera cuando este intentaba ocultarse en los conductos de ventilación.

El maleante, acorralado, intentó resistirse a la detención y atacó a policías. Sin embargo, luego fue reducido y trasladado a una comisaría.

Según consta en la denuncia, el delincuente había logrado sustraer tres bolsos con prendas de vestir, un celular y un parlante.

Todo el procedimiento quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos.