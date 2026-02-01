1 de febrero de 2026
Inseguridad y temor

Robo armado a un taxista en Las Heras: lo amenazaron y huyeron con dinero en efectivo

Tres pasajeros lo amenazaron con un arma y escaparon con dinero y un celular. El taxista activó la alarma de pánico y fue asistido por la Policía de Mendoza.

El robo ocurrió tras un viaje iniciado en Ciudad.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo como víctima a un taxista en Las Heras, quien fue amenazado con un arma de fuego por sus pasajeros y despojado de dinero y un celular. El robo ocurrió tras la activación de una alarma de pre-pánico, que permitió a la Policía localizar rápidamente el vehículo y asistir al conductor.

Las Heras: tres pasajeros asaltaron a un taxista y escaparon con dinero

El asalto al taxista ocurrió alrededor de las 05:25 horas, cuando personal policial fue alertado por la activación de una alarma de pre-pánico correspondiente a un taxi que circulaba por el departamento de Las Heras. Tras recibir el aviso por frecuencia radial, los efectivos lograron localizar el vehículo en la intersección de calles Bufano y Galigniana, donde entrevistaron al conductor, identificado como S.O.R., de 34 años, quien relató lo sucedido minutos antes.

Según el testimonio de la víctima, el viaje había comenzado en la intersección de San Martín y Maipú, en Ciudad de Mendoza, donde dos mujeres y un hombre abordaron el rodado como pasajeros. Al llegar a la zona de Bufano y Galigniana, los ocupantes del taxi amenazaron al conductor con un arma de fuego, presuntamente una pistola calibre 9 milímetros, y le sustrajeron un teléfono celular Samsung A05 color verde y 100.000 pesos en efectivo.

Luego del robo, los autores del hecho se dieron a la fuga, mientras el taxista logró activar el sistema de emergencia, lo que permitió una rápida intervención de personal de la Policía de Mendoza en el lugar.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación para intentar dar con los responsables del asalto armado.

Temas
