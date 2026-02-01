1 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Horas decisivas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

El Paso Internacional fue inhabilitado el viernes por tormentas. Autoridades argentinas y chilenas decidieron mantener el cierre preventivo. Los motivos.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

Debido a que las previsiones de cómo seguirá el tiempo no lucen bien en alta montaña, las autoridades del Paso Internacional Los Libertadores decidieron que permanezca cerrado de manera preventiva durante toda la jornada del domingo. La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por este importante corredor entre Argentina y Chile.

Tal como habían informado fuentes oficiales, este domingo 1 de febrero, a las 8, se llevó a cabo una reunión entre las coordinaciones argentinas y chilenas para verificar el estado de las rutas y definir si el paso puede reabrirse de forma segura.

image
El comunicado de la Coordinación del Paso Internacional a Chile.

En la charla, se expuso que el frente de inestabilidad en la cordillera, especialmente del lado chileno, sigue siendo amenazante para la correcta circulación. "No se descartan deslizamientos en masa que comprometan la transitabilidad", añade el comunicado.

En síntesis, el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado preventivamente este domingo 1 de febrero. La medida rige en ambos sentidos, para todo tipo de vehículo, hasta nuevo aviso.

Tormentas y desprendimientos en Alta Montaña

Entre el viernes y el sábado, una fuerte tormenta afectó a todos los departamentos de Mendoza, con especial impacto en la zona de Alta Montaña. Como consecuencia, se registraron desprendimientos y arrastre de material en distintos tramos de la ruta internacional, lo que obligó a mantener el cierre del paso fronterizo.

En la zona de Picheuta, material de arrastre ocupó la totalidad de la calzada en horas de la tarde

En la zona de Picheuta, material de arrastre ocupó la totalidad de la calzada en horas de la tarde

Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

