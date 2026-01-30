Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Las autoridades comunicaron que el Paso Internacional Los Libertadores cerrará esta noche debido a las condiciones climáticas. Quienes planeen un viaje a Chile deberán estar atentos a la información oficial.
La decisión fue tomada en base a los pronósticos meteorológicos que no garantizan la seguridad. Qué dice el comunicado.
De acuerdo al comunicado, "a partir de las 22 se suspende preventivamente la transitabilidad en ambos sentidos en Uspallata y Guardia Vieja para todo tipo de vehículos y las 00 del día sábado 31 cierre del túnel internacional por toda la jornada del mismo día".
Además, explica que la decisión se tomó debido a los "informes meteorológicos indican fuertes precipitaciones en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad por posibles desprendimientos y arrastre de materiales sobre la ruta".
Este viernes también cerraron el Paso Pehuenche por la intransitabilidad de la Ruta Nacional 145 en el tramo comprendido entre Las Loicas y el Límite Internacional, a raíz de aludes de piedras que afectaron la calzada.
El Gobierno de Mendoza brindó una serie de recomendaciones en caso de conducir durante una tormenta: