30 de enero de 2026
Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

La decisión fue tomada en base a los pronósticos meteorológicos que no garantizan la seguridad. Qué dice el comunicado.

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Gentileza

De acuerdo al comunicado, "a partir de las 22 se suspende preventivamente la transitabilidad en ambos sentidos en Uspallata y Guardia Vieja para todo tipo de vehículos y las 00 del día sábado 31 cierre del túnel internacional por toda la jornada del mismo día".

El estado del Paso Los Libertadores para este viernes 30 de enero.
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 29 de enero
Además, explica que la decisión se tomó debido a los "informes meteorológicos indican fuertes precipitaciones en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad por posibles desprendimientos y arrastre de materiales sobre la ruta".

Cómo conducir durante una tormenta

El Gobierno de Mendoza brindó una serie de recomendaciones en caso de conducir durante una tormenta:

  • En lo posible, deténgase y espere a que pase la lluvia,
  • Si debe transitar, hágalo a baja velocidad y con balizas encendidas,
  • En caso de tormenta eléctrica, mantenga los vidrios del vehículo cerrados así se protege de electrocución por rayos,
  • Al llegar a badenes, arroyos o cauces aluvionales, detenga la marcha y espere,
  • Ante una emergencia llamar al 911.
