Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Atención | Paso Cristo Redentor: cierre preventivo por mal tiempo A partir de las 22 horas de este viernes se suspende preventivamente la transitabilidad en ambos sentidos en Uspallata y Guardia Vieja para todo tipo de vehículos. Además, desde las 00 horas del sábado 31, se dispone el cierre total del túnel internacional durante toda la jornada. La medida se adopta ante fuertes precipitaciones en Alta Montaña, que generan condiciones inseguras de circulación por posibles desprendimientos y arrastre de material sobre la Ruta 7. Antes de viajar, se recomienda consultar el estado actualizado del Paso Internacional en los canales oficiales o en sitioandino.com. #PasoCristoRedentor #AltaMontaña #Ruta7 #CierrePreventivo #Mendoza #Chile"

