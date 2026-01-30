30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con inestabilidad y precipitaciones moderadas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 30 de enero una jornada donde el cielo amanecerá seminublado en la franja Este provincial. Posteriormente, el cielo tenderá a despejarse.

A partir de las 13, se desarrolla convección en la franja Oeste provincial (Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe). Hacia la tarde-noche, tormentas que se intensifican y abarcan todo Malargüe, Valle de Uco, Sur provincial y Sur del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo en Malargüe y en el Valle de Uco. En alta montaña habrá mal tiempo desde las 12 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano.

Lee además
Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Temperatura promedio en el llano de Mendoza:

  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 19°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 22°C.
  • Máxima provincial promedio: 34°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Sábado 31 de enero: Seguirá caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo inestable. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C
  • Domingo 1 de febrero: El cielo estará parcialmente nublado. Máxima: 31 °C | Mínima: 22 °C.
  • Lunes 2 de febrero: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C
  • Martes 3 de febrero: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche, vientos del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C
  • Miércoles 4 de febrero: Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Temas
Seguí leyendo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre

El después de la tormenta en Mendoza: un incendio, rutas cortadas y 44 intervenciones

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

Tormenta moderadas, el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza

Alerta naranja por tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero en Mendoza

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El estado del Paso Los Libertadores para este viernes 30 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero

Las Más Leídas

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras. 
el ladrón escapó corriendo

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada