Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 30 de enero una jornada donde el cielo amanecerá seminublado en la franja Este provincial. Posteriormente, el cielo tenderá a despejarse.

A partir de las 13, se desarrolla convección en la franja Oeste provincial (Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe). Hacia la tarde-noche, tormentas que se intensifican y abarcan todo Malargüe, Valle de Uco, Sur provincial y Sur del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo en Malargüe y en el Valle de Uco. En alta montaña habrá mal tiempo desde las 12 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano.