19 de marzo de 2026
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Tiempo

Sube la temperatura y vuelven las tormentas, el pronóstico en Mendoza para este jueves 19 de marzo

También se presentaría viento Zonda en algunas zonas. Las precipitaciones podrían llegar con granizo en ciertos sectores. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Conocé el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Conocé el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 19 de marzo una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, aunque con inestabilidad hacia la noche, cuando se esperan tormentas en distintos puntos de la provincia.

En cordillera, se prevé un aumento de la nubosidad hacia la tarde, con probables nevadas débiles, mientras que en el llano predominará el cielo despejado a algo nublado durante gran parte del día.

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Tormentas y Zonda este jueves 19 de marzo en Mendoza: a qué zonas afectarán

Según el informe oficial, desde el mediodía se registrará viento Zonda leve entre las 12 y las 20, afectando la precordillera Sur, Central y Norte, además de Malargüe y el Sur provincial. En paralelo, desde las primeras horas de la tarde se instalará una circulación de viento norte, especialmente en la franja Este (La Paz y General Alvear), con intensidad débil a moderada hasta las 21.

Zonda - Ciudad de Mendoza
Se espera viento Zonda en algunos sectores este jueves en Mendoza.

Se espera viento Zonda en algunos sectores este jueves en Mendoza.

El día podría comenzar con cielo nublado en el Este, pero luego mejorará de forma parcial. Sin embargo, desde las 20 comenzará la inestabilidad en el Sur (principalmente en San Rafael y General Alvear), con probabilidad de tormentas y posible caída de granizo.

Tras la medianoche, estas condiciones se extenderán hacia la zona Este, con lluvias más intensas y riesgo de granizo, mientras que el Gran Mendoza y el Valle de Uco podrían registrar precipitaciones débiles.

Además, desde la medianoche ingresará un viento del sur en la zona Sur, que avanzará hacia el Norte y Este cerca de las 4 del viernes, con velocidades promedio de 35 km/h.

La máxima rondará entre los 29°C y 30°C. Las temperaturas mínimas serán de 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 16°C en el resto de la provincia.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Viernes 20 de marzo: jornada mayormente nublada y ventosa, con lluvias y tormentas durante la madrugada y un marcado descenso de la temperatura. Habrá viento sur generalizado durante todo el día, además de Zonda leve en precordillera por la tarde. La máxima será de 23°C.
  • Sábado 21 de marzo: día parcialmente nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Máxima: 21°C | Mínima: 14°C.
  • Domingo 22 de marzo: nubosidad variable con ascenso térmico y vientos del noreste. Se espera inestabilidad hacia la noche, con probables tormentas. Máxima: 24°C | Mínima: 13°C.
  • Lunes 23 de marzo: jornada mayormente nublada, con lluvias y tormentas y descenso de la temperatura. Máxima: 21°C | Mínima: 13°C.
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