3 de mayo de 2026
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Tiempo

Poco nubosidad y ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este domingo 3 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con un leve ascenso en la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 3 de mayo en la provincia de Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 3 de mayo en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 3 de mayo una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Se aguarda la presencia de viento del norte leve, con intensidad moderada en la franja Este entre las 10:00 y 21:00 horas. Además se aguarda la presencia de viento Zonda débil entre las 14:00 y 20:00 horas en la precordillera y sur de Malargüe.

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Por su parte el cielo se observará parcialmente nublado en Zona Sur durante la tarde, extendiéndose hacia la zona central, incluyendo el Valle de Uco. En el resto de la provincia con cielo mayormente despejado.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 19–20°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 4°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 7°C.

Pronostico del tiempo extendido

  • Lunes 4 de mayo: Poca nubosidad, predominio de los vientos del sector sur y ascenso de la temperatura.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

  • Martes 5 de mayo: Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur y leve ascenso de la temperatura.

Máxima: 23°C | Mínima: 9°C

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