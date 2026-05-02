2 de mayo de 2026
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Gastronomía regional: cómo preparar el auténtico chimichurri mendocino

Aprendé las proporciones exactas y el secreto de hidratación para que tu asado destaque con la mejor receta de la gastronomía de Mendoza.

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 Gastronomía regional: cómo preparar el auténtico chimichurri mendocino

Por Sitio Andino Lifestyle

Si buscás elevar el nivel de tu asado, tenés que entender que el chimichurri mendocino no es una simple mezcla de condimentos, sino un ritual de paciencia. En Mendoza, la gastronomía local se caracteriza por el respeto absoluto a los tiempos de hidratación de las hierbas secas antes de entrar en contacto con el aceite.

La importancia de la hidratación previa

A diferencia de las versiones de la pampa húmeda, donde suelen usarse más hierbas frescas, el chimichurri mendocino se apoya en la potencia de las hierbas secas de montaña. El secreto fundamental reside en hidratar primero los sólidos (ají molido, orégano, ajo deshidratado y perejil) con una parte de agua tibia o salmuera.

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Este paso es crucial porque permite que las fibras vegetales recuperen su textura y liberen sus aceites esenciales antes de ser "selladas" por la materia grasa. Si ponés el aceite directamente sobre las hierbas secas, impedís que los sabores se integren, logrando una salsa aceitosa pero sin profundidad aromática.

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Truco de la gastronomía mendocina | Hidrata las especias antes de colocar el aceite

Truco de la gastronomía mendocina | Hidrata las especias antes de colocar el aceite

El equilibrio de las proporciones exactas

Para lograr un equilibrio en donde se pueda apreciar el verdadero saber de las hierbas mendocinas, la proposición técnica recomendada es de dos partes de materia grasa por una ácida. Sin embargo, en nuestra región se prefiere un perfil menos punzante que el de Buenos Aires, utilizando a menudo vinagre de vino para suavizar la acidez y aportar notas frutales.

  • Ingredientes base: 3 cucharadas de orégano, 2 de perejil seco y 1 de aji molido.
  • Ajo: se recomienda usar ajo fresco picado muy fino para aportar picor natural.
  • Líquidos: 1/2 taza de agua tibia con sal, 1/2 taza de vinagre de vino y 1 taza de aceite de girasol o maíz.
  • Aceite: se evita el oliva extra virgen para que su sabor intenso no tape a las hierbas.
carne con chimichurri
Elevá tus platos con estre truco de la gastronomía típica de Mendoza

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El tiempo de reposo y la maduración

El último gran secreto es el tiempo. Un chimichurri mendocino nunca debe consumirse recién hecho; necesita un mínimo de 24 a 48 horas de reposo en frasco de vidrio. Este período de maceración permite que el vinagre actúe como conservante y extractor de sabores, logrando una emulsión estable.

Si vas a prender el fuego para un asado el domingo, lo ideal es que prepares la receta el viernes por la noche. Al guardarlo en un lugar fresco y oscuro, vas a notar cómo el color se intensifica y el aroma se vuelve complejo, transformando una simple salsa en el acompañante perfecto para nuestra carne.

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