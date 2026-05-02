Trucos de mantenimiento de utensilios tradicionales: cómo curar tus ollas de barro y hierro

Si querés que tus preparaciones tengan ese gusto auténtico de la cocina de campo, tenés que saber que el curado es un paso obligatorio. En la gastronomía mendocina, el uso de piezas de barro y hierro es fundamental para cocciones lentas , pero requieren un sellado previo para cerrar los poros del material. Aquí los trucos definitos.

Para las ollas de barro, el método más efectivo consiste en frotar toda la superficie interna y externa con un diente de ajo crudo. Este ingrediente actúa como un sellador natural que penetra en los poros ; luego, debés llenar la pieza con agua tibia y dejarla reposar durante toda una noche antes de su primer uso.

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Otra alternativa muy utilizada en Mendoza es untar la olla con grasa de pella (grasa de vaca de alta calidad) o aceite vegetal y llevarla a un horno suave durante una hora. Este proceso de "quemado" crea una película protectora que evita que el material absorba los jugos de la comida , algo vital si después de un guiso querés preparar una conserva dulce sin restos de sabor salado.

Lo fundamental para el truco del sellado de las ollas de barro es la grasa de alta calidad

Cómo tratar el hierro fundido para que sea antiadherente

El hierro es eterno, pero si no lo curás bien, la comida se va a pegar irremediablemente debido a su naturaleza porosa. Para empezar, lavá la pieza nueva con agua caliente y jabón neutro, secala perfectamente y cubrí toda la superficie con una capa delgada de aceite de cocina de buena calidad.

Llevá la olla al horno boca abajo a una temperatura de 180°C durante una hora, dejando que el aceite se polimerice y cree una capa plástica natural. Este proceso de del mantenimiento debe repetirse cada vez que notes que el hierro pierde su brillo azabache, garantizando que tus carnes se doren sin adherirse al fondo.

ollas de hierro Truco de mantenimiento | Asegurate que no le quedó nada de agua al guardar tu olla de hierro

Cuidados posteriores y almacenamiento

Una vez curadas, el mantenimiento es lo que define la vida útil de estas herramientas que son el orgullo de cualquier cocinero. Nunca guardes una olla de hierro húmeda, ya que el óxido aparecerá en cuestión de horas; siempre secalas al fuego directo y pasales una servilleta con una gota de aceite antes de guardarlas.

En el caso del barro, evitá los detergentes fuertes porque el material es permeable y puede retener sabores químicos que arruinarán tu próxima preparación. Lavalas solo con agua caliente y un cepillo suave, asegurándote de que estén totalmente secas antes de llevarlas a la alacena para evitar la formación de hongos por la humedad residual.