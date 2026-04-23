Ni frita ni hervida: el secreto para que la zanahoria conserve todo su valor nutricional

Las zanahorias son una de las verduras más consumidas a diario por su sabor y versatilidad, pudiendo acompañar múltiples preparaciones. No todas las formas de cocción conservan sus nutrientes, por lo que es importante saber cómo prepararlas correctamente para aprovechar sus propiedades al máximo .

Muchos no lo saben: así hay que cocinar la zanahoria

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Según información de TN, preparar la zanahoria al vapor es una de las formas más efectivas de conservar su valor nutricional sin complicaciones . A diferencia de otros métodos, no entra en contacto directo con el agua, lo que evita la pérdida de vitaminas y minerales esenciales, manteniendo intacto su aporte de antioxidantes.

Además, el calor suave del vapor favorece que el organismo aproveche mejor ciertos compuestos clave como el betacaroteno. Este nutriente se transforma en vitamina A dentro del cuerpo, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema inmune y a la salud ocular .

Por otro lado, esta técnica permite conservar el sabor natural y la textura equilibrada de la zanahoria, sin necesidad de sumar grasas innecesarias. Al quedar tierna pero firme, resulta más fácil de digerir y adecuada para una alimentación liviana.

Cuidar la forma en que se preparan y conservan los alimentos puede cambiar por completo sus beneficios y su frescura, como ocurre también con el brócoli, y en la nota podés descubrir más consejos útiles.