23 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
zanahoria

Ni frita ni hervida: el secreto para que la zanahoria conserve todo su valor nutricional

Las zanahorias son nutritivas y versátiles, pero no todas las formas de cocción conservan sus beneficios. Mirá cómo prepararlas y aprovechar sus propiedades.

Ni frita ni hervida: el secreto para que la zanahoria conserve todo su valor nutricional
Ni frita ni hervida: el secreto para que la zanahoria conserve todo su valor nutricional
Por Juan Pablo Strappazzon

Las zanahorias son una de las verduras más consumidas a diario por su sabor y versatilidad, pudiendo acompañar múltiples preparaciones. No todas las formas de cocción conservan sus nutrientes, por lo que es importante saber cómo prepararlas correctamente para aprovechar sus propiedades al máximo.

zanahoria (2)
Muchos no lo saben: así hay que cocinar la zanahoria

Muchos no lo saben: así hay que cocinar la zanahoria

Lee además
Guía técnica para elegir leña: propiedades del quebracho, algarrobo y sarmiento

Elegí la leña ideal para que tus brasas aguanten hasta el final de la sobremesa
Qué hay detrás de mirar Instagram o TikTok constantemente, según la psicología

¿No podés dejar Instagram o TikTok? Esto es lo que dice la psicología

La forma de cocción que mejor conserva las propiedades de la zanahoria

Según información de TN, preparar la zanahoria al vapor es una de las formas más efectivas de conservar su valor nutricional sin complicaciones. A diferencia de otros métodos, no entra en contacto directo con el agua, lo que evita la pérdida de vitaminas y minerales esenciales, manteniendo intacto su aporte de antioxidantes.

Además, el calor suave del vapor favorece que el organismo aproveche mejor ciertos compuestos clave como el betacaroteno. Este nutriente se transforma en vitamina A dentro del cuerpo, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema inmune y a la salud ocular.

Por otro lado, esta técnica permite conservar el sabor natural y la textura equilibrada de la zanahoria, sin necesidad de sumar grasas innecesarias. Al quedar tierna pero firme, resulta más fácil de digerir y adecuada para una alimentación liviana.

Cuidar la forma en que se preparan y conservan los alimentos puede cambiar por completo sus beneficios y su frescura, como ocurre también con el brócoli, y en la nota podés descubrir más consejos útiles.

Temas
Seguí leyendo

Cómo afilar tus cuchillos para que corten como una navaja

¿Llegaste a los 40 y te sentís estancado?, la explicación científica de por qué esta es la edad más infeliz

El secreto definitivo para curar tu mate y que te dure toda la vida

¡Farmacia natural! 5 hierbas mendocinas que tenés que tener en casa

La razón psicológica por la que viajar se vuelve una necesidad para algunas personas

El lugar exacto en la heladera donde deben ir los huevos para durar más

Por qué cada vez más personas eligen el potus para su hogar

Las Más Leídas

Carla Magallanes tenía 36 años y era madre de tres hijos.

La reconstrucción del femicidio de San Martín: cómo ocurrió el crimen

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de abril: números ganadores del sorteo 3367

Todos los ganadores que dejó el Quini 6 de este miércoles 22 de abril: revisá si sos uno de ellos

Falleció Ricardo de Pascual, el actor del Chavo del 8 video

Tristeza en la vecindad: murió un querido integrante del elenco del Chavo del 8

Personas en situación de calle: el plan de Mendoza para reforzar la asistencia en invierno.

Así es el plan de Mendoza para quienes viven en la calle

Uno de los allanamientos en Guaymallén.

Allanamientos masivos en Guaymallén: el motivo y qué secuestraron