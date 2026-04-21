21 de abril de 2026
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Guía completa de mantenimiento de cuchillos: diferencias entre la piedra de afilar y la chaira

Aprendé a usar la piedra de afilar y la chaira para que tus cuchillos siempre estén listos para el asado. Los secretos para mantener el filo de tu parrillero.

Guía completa de mantenimiento de cuchillos: diferencias entre la piedra de afilar y la chaira

Guía completa de mantenimiento de cuchillos: diferencias entre la piedra de afilar y la chaira

Por Sitio Andino Lifestyle

Mantener los cuchillos en perfectas condiciones es una tarea esencial para cualquier parrillero que se precie de tal. Muchas veces confundimos las funciones de la piedra de afilar y la chaira, pero entender su diferencia es la clave para no arruinar el acero y garantizar cortes precisos en cada asado que prepares.

La piedra se utiliza para la restauración técnica. Es un proceso de abrasión que remueve metal para crear un nuevo ángulo de corte, ideal para cuando la hoja ya no corta nada o tiene muescas. Antes de empezar, tenés que sumergir la piedra en agua por unos 15 minutos hasta que dejen de salir burbujas. Nunca la uses seca, ya que el agua actúa como lubricante para el polvillo del metal.

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Cómo usar la piedra de afilar para restaurar tus cuchillos

Al afilar, debés mantener un ángulo constante de entre 15 y 20 grados. Deslizá la hoja desde el talón hasta la punta con movimientos fluidos, ejerciendo presión al empujar y liberando al retraer. Es fundamental elegir el grano adecuado según el estado de tus cuchillos. Usá un grano grueso para reparar daños, uno medio para el afilado general y uno fino para lograr un pulido "de afeitar". Sabrás que es momento de cambiar de cara cuando sientas la "rebaba", una pequeña pestaña de metal que se forma en el lado opuesto. Este proceso de afilado profundo se recomienda solo dos o tres veces al año.

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La chaira: el aliado diario para tus cuchillos de cocina

La chaira, a diferencia de la piedra de afilar, no quita metal sino que endereza el micro-filo. Su función es alinear el filo que se dobla con el uso cotidiano contra la tabla o el hueso. Para usarla correctamente, sostené la vara firmemente y colocá el cuchillo en un ángulo de 20 grados. Deslizá hacia la punta con un movimiento circular, como si quisieras cortar una rebanada fina de la chaira. Alterná un pase por cada lado de la hoja para mantener la simetría perfecta. Esta técnica de mantenimiento debe realizarse antes y después de cada asado para que la hoja trabaje siempre sin esfuerzo.

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Reglas de oro para cuidar tu cuchillo parrillero

Para que tu herramienta nunca pierda potencia, la limpieza es clave: lavá siempre con agua tibia y jabón neutro inmediatamente después de usarlo. Secalo a mano al instante, porque la humedad es el peor enemigo del acero.

Nunca cortes sobre superficies duras como mármol, vidrio o metal, ya que arruinan el filo al primer contacto. Usá siempre tablas de madera o plástico para proteger la integridad de la hoja.

Guardar el cuchillo en una funda de cuero o en un taco de madera evita que el filo choque con otros cubiertos. Con estos cuidados básicos, vas a tener una herramienta fiel para toda la vida en cada parrilla.

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