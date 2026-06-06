6 de junio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

La peor noticia para la Selección Argentina: se lesionó y podría perderse el Mundial

Un futbolista de la Selección Argentina sufrió un desgarro durante la última práctica y su presencia en el Mundial 2026 quedó en duda. Mirá quién es.

La peor noticia para la Selección Argentina: se lesionó y podría perderse el Mundial

La peor noticia para la Selección Argentina: se lesionó y podría perderse el Mundial

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado, la Selección Argentina recibió una preocupante noticia a pocos días del inicio del Mundial 2026: uno de sus futbolistas sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de la competencia. En esta nota, conocé de quién se trata y qué diagnóstico recibió.

La lesión de Leonardo Balerdi que lo deja fuera del Mundial 2026

Según diversas fuentes, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular durante el último entrenamiento de la Selección Argentina. El defensor no logró completar la práctica y, luego de los estudios médicos correspondientes, se confirmó la lesión, que le demandará un período de recuperación estimado en al menos 21 días. Cabe recordar que el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 está programado para el 16 de junio frente a Argelia.

Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular antes del inicio del Mundial 2026

Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular antes del inicio del Mundial 2026

En este contexto, desde la AFA se informó: “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“,

Balerdi llegaba como una de las principales alternativas para ocupar el puesto de primer marcador central, especialmente como reemplazo natural de Cristian Romero, quien también atraviesa inconvenientes físicos tras una lesión en la rodilla.

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