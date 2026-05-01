La Corte Suprema rechazó los recursos de los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar los recursos de queja presentados por las defensas de siete de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa , ocurrido el 18 de enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell .

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz , quienes consideraron inadmisibles los planteos impulsados por los abogados defensores.

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El máximo tribunal desestimó los recursos presentados por el abogado Hugo Tomei , quien representa a Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi . Según se desprende del fallo, el recurso extraordinario fue rechazado debido a que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para su tratamiento en esa instancia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar los recursos de queja presentados por las defensas de siete de los ocho rugbiers.

En la misma línea, la Corte también desestimó la presentación realizada por el abogado Francisco Oneto, defensor de Máximo Thomsen, al considerar que no cumplía con las condiciones formales exigidas para habilitar la intervención del tribunal.

Un proceso que sigue abierto

A pesar de la intervención de la Corte, las condenas dictadas en febrero de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores aún no se encuentran firmes.

Actualmente, el expediente sigue su curso en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que debe resolver los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal y la querella (representante de la familia de la víctima) como por las defensas de los imputados.

Las condenas y las disputas judiciales

En su fallo, el tribunal de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, al encontrarlos culpables de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

0f0ec36c43446b4f807b77a34d4d25d1_M.jpg El expediente, uno de los más conmocionantes de los últimos años en la Argentina, sigue abierto.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron considerados partícipes secundarios y recibieron penas de 15 años de prisión.

Sobre este punto se mantiene una fuerte disputa judicial:

La querella busca que los tres condenados como partícipes reciban también la pena de prisión perpetua.

busca que los tres condenados como partícipes reciban también la pena de prisión perpetua. La defensa, en cambio, intenta que el hecho sea recalificado como homicidio en riña, figura que prevé penas considerablemente menores, de entre dos y seis años.

Qué puede pasar ahora

Tras la decisión de la Corte Suprema, el caso continuará su trámite en la justicia bonaerense, donde aún resta definir si las condenas serán confirmadas, modificadas o eventualmente revisadas.

El expediente, uno de los más conmocionantes de los últimos años en la Argentina, sigue abierto y a la espera de una resolución definitiva.