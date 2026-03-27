Caso Fernando Báez Sosa: Pertossi habló desde la cárcel y afirmó que no quisieron matarlo

En un giro inesperado dentro de uno de los casos más impactantes de los últimos años en la Argentina, Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, habló públicamente desde la cárcel y cuestionó duramente la estrategia de defensa que se llevó adelante durante el proceso judicial.
El joven, de 27 años, cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en el homicidio ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.
En una entrevista con Mauro Szeta, que se emitirá en un especial televisivo este domingo, Pertossi se refirió por primera vez al hecho que derivó en la muerte de Báez Sosa.
"Fue terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia", afirmó.
Sus declaraciones marcan un contraste con lo determinado por la Justicia, que consideró que el crimen se produjo en el marco de un ataque grupal con agravantes.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a Pertossi por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.
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"Era común que nos pelearemos" "Yo no me peleaba, yo grababa" "No todos tuvimos la misma participación"
En su caso, fue considerado partícipe secundario, lo que derivó en una pena menor respecto a otros imputados.
Duras críticas a la defensa
Uno de los puntos más fuertes de la entrevista es la crítica directa al abogado Hugo Tomei, quien representó a los ocho acusados desde el inicio de la causa.
"Me siento muy mal defendido. Hubo una estrategia de ‘todos juntos, en bloque’ y no todos hicimos lo mismo", sostuvo Pertossi.
Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo y nadie me salió a defender Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo y nadie me salió a defender
Las declaraciones apuntan a una supuesta falta de diferenciación en los roles de cada imputado durante el juicio.
Pedido de nulidad y nuevo juicio
En paralelo, Pertossi avanzó recientemente con un planteo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que solicitó:
La nulidad de la sentencia
La realización de un nuevo juicio
Según informó la Defensoría de Casación bonaerense, el reclamo se basa en una presunta: "vulneración estructural del derecho de defensa en juicio".
El argumento central apunta a la existencia de intereses contrapuestos entre los acusados y a la utilización de una defensa común durante todo el proceso.
Desde diciembre pasado, Pertossi es representado por el defensor de Casación bonaerense Ignacio Nolfi. Hasta ese momento, había sido asistido por Hugo Tomei desde las primeras horas posteriores a su detención, ocurrida el mismo 18 de enero de 2020.