Caso Fernando Báez Sosa: Pertossi habló desde la cárcel y afirmó que no quisieron matarlo

El joven, de 27 años, cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en el homicidio de Báez Sosa

En un giro inesperado dentro de uno de los casos más impactantes de los últimos años en la Argentina, Lucas Pertossi , uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa , habló públicamente desde la cárcel y cuestionó duramente la estrategia de defensa que se llevó adelante durante el proceso judicial.

El joven, de 27 años, cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en el homicidio ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

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En una entrevista con Mauro Szeta , que se emitirá en un especial televisivo este domingo, Pertossi se refirió por primera vez al hecho que derivó en la muerte de Báez Sosa.

"Fue terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia" , afirmó.

lucas-pertossi-fernando báez sosa Pertossi se refirió por primera vez al hecho

Sus declaraciones marcan un contraste con lo determinado por la Justicia, que consideró que el crimen se produjo en el marco de un ataque grupal con agravantes.

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a Pertossi por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

Embed ROMPE EL SILENCIO LUCAS PERTOSSI: UN ESPECIAL DE MAURO SZETA



"Era común que nos pelearemos"

"Yo no me peleaba, yo grababa"

"No todos tuvimos la misma participación"



´El rubgier que rompe el bloque´: domingo a las 22 por @AmericaTV @mauroszeta @PamelaDav pic.twitter.com/vs7Oh2TAKZ — Desayuno Americano (@desayunook) March 26, 2026

En su caso, fue considerado partícipe secundario, lo que derivó en una pena menor respecto a otros imputados.

Duras críticas a la defensa

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista es la crítica directa al abogado Hugo Tomei, quien representó a los ocho acusados desde el inicio de la causa.

Hugo Tomei, rugbiers, Fernando Báez Sosa, juicio Uno de los puntos más fuertes de la entrevista es la crítica directa al abogado Hugo Tomei Foto: Ezequiel Acuña (@ezeacua25)

"Me siento muy mal defendido. Hubo una estrategia de ‘todos juntos, en bloque’ y no todos hicimos lo mismo", sostuvo Pertossi.

Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo y nadie me salió a defender Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo y nadie me salió a defender

Las declaraciones apuntan a una supuesta falta de diferenciación en los roles de cada imputado durante el juicio.

Pedido de nulidad y nuevo juicio

En paralelo, Pertossi avanzó recientemente con un planteo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que solicitó:

La nulidad de la sentencia

La realización de un nuevo juicio

Según informó la Defensoría de Casación bonaerense, el reclamo se basa en una presunta: "vulneración estructural del derecho de defensa en juicio".

rugbiers, juicio Fernando Báez Sosa, sin barbijo, imputados, acusados Caso Fernando Baéz Sosa: prestarán testimonio los rugbiers sobreseídos. Foto: Télam

El argumento central apunta a la existencia de intereses contrapuestos entre los acusados y a la utilización de una defensa común durante todo el proceso.

Desde diciembre pasado, Pertossi es representado por el defensor de Casación bonaerense Ignacio Nolfi. Hasta ese momento, había sido asistido por Hugo Tomei desde las primeras horas posteriores a su detención, ocurrida el mismo 18 de enero de 2020.