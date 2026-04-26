Perfil vitamínico y calórico: las propiedades de la nuez y la almendra cultivados en Mendoza

Perfil vitamínico y calórico: las propiedades de la nuez y la almendra cultivadas en Mendoza

La producción de frutos secos en la provincia de Mendoza se consolidó como una actividad económica vital debido a su excelente calidad internacional. Consumir este alimento de origen local garantiza frescura y una concentración superior de nutrientes esenciales para el organismo humano. Las condiciones climáticas mendocinas favorecen el desarrollo de grasas saludables que protegen el corazón y el cerebro.

En el caso de la nuez, el Valle de Uco concentra la mayor superficie implantada del país , destacando la variedad Chandler por su tamaño y sabor. Al comprar estos frutos en mercados de cercanía, evitás los procesos de oxidación que suelen afectar a los productos importados o que llevan mucho tiempo en depósito.

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Las nueces, uno de los uper alimentos de la provincia de Mendoza

Además de las nueces, las almendras ganaron terreno en zonas como Lavalle y Maipú. Este tipo de cultivos se beneficia de la baja humedad ambiente , lo que reduce la necesidad de tratamientos químicos y resulta en un producto más natural para el consumidor final.

Incorporar estos frutos en tu rutina diaria ayuda a equilibrar la ingesta de minerales que no siempre abundan en otros alimentos. Al ser una zona productora, tenés la ventaja de acceder a mercadería "de temporada", lo que asegura que las propiedades vitamínicas se mantengan intactas al momento del consumo.

Beneficios técnicos para mejorar tu nutrición

La evidencia científica recopilada por instituciones como el INTA subraya que los frutos secos son una "farmacia natural" si se consumen en las porciones adecuadas. No solo aportan energía, sino que actúan como reguladores metabólicos gracias a su composición química única.

nueces y almendras Almendras y nueces, un gran alimento para sumar a tu dieta diaria

A continuación, te detallamos las propiedades comprobadas de este alimento regional:

Salud Cardiovascular : Las nueces de la zona aportan ácidos grasos Omega-3, fundamentales para reducir los niveles de triglicéridos y mejorar la elasticidad arterial.

: Las nueces de la zona aportan ácidos grasos Omega-3, fundamentales para reducir los niveles de triglicéridos y mejorar la elasticidad arterial. Aporte de Antioxidantes: Las almendras locales son ricas en Vitamina E y flavonoides, que protegen a las células del estrés oxidativo y el envejecimiento.

Las almendras locales son ricas en Vitamina E y flavonoides, que protegen a las células del estrés oxidativo y el envejecimiento. Control de Saciedad: Gracias a su combinación de fibra y proteínas, un puñado de 30 gramos ayuda a regular el apetito entre las comidas principales.

Gracias a su combinación de fibra y proteínas, un puñado de 30 gramos ayuda a regular el apetito entre las comidas principales. Desarrollo Óseo: Estos frutos proporcionan calcio y magnesio en niveles significativos, minerales esenciales para la salud de los huesos y la función muscular.

Estos frutos proporcionan calcio y magnesio en niveles significativos, minerales esenciales para la salud de los huesos y la función muscular. Estabilidad Glucémica: El consumo regular ayuda a evitar picos de azúcar en sangre, siendo una opción segura y recomendada para personas con diabetes.

El consumo regular ayuda a evitar picos de azúcar en sangre, siendo una opción segura y recomendada para personas con diabetes. Protección Neuronal: Los polifenoles presentes en la nuez mendocina están vinculados a una mejor memoria y a la prevención del deterioro cognitivo.

Para aprovechar estos beneficios, lo ideal es consumirlos en su estado natural, sin salar ni tostar. De esta forma, ayudás a los productores de la provincia de Mendoza y asegurás que tu nutrición sea de calidad superior con un producto genuino de nuestra tierra.