El Ministerio Público Fiscal advierte que las amenazas de tiroteo en escuelas son un delito

La campaña apunta especialmente a concientizar sobre la participación de niños y adolescentes en este tipo de conductas

El Ministerio Público Fiscal lanzó una video para alertar a la población sobre los riesgos y consecuencias legales de realizar pintadas o difundir mensajes con amenazas de tiroteo en establecimientos educativos. Esta práctica se registró en los últimos días en distintas escuelas de Mendoza y del país.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de conductas , lejos de tratarse de bromas o juegos, constituyen delitos contemplados en la legislación vigente. En ese sentido, explicaron que estos hechos pueden ser encuadrados como amenazas, apología del delito e intimidación pública .

En Mendoza, los padres pagarán caro las falsas amenazas de sus hijos en las escuelas

La DGE comenzó la citación a todos los padres de Mendoza

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza recomienda a la comunidad establecer espacios de diálogo, intercambio y escucha en pos de prevenir la participación de niños, niñas y adolescentes en retos que se viralizan a través de las redes sociales con fines delictivos. pic.twitter.com/SwJlh18VAU

La campaña apunta especialmente a concientizar sobre la participación de niños y adolescentes en este tipo de conductas, muchas veces vinculadas a desafíos o contenidos que se viralizan a través de redes sociales con fines delictivos.

Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal recomendó a la comunidad (y en particular a las familias y ámbitos educativos) generar espacios de diálogo, intercambio y escucha activa como herramienta de prevención.

Qué consecuencias legales pueden enfrentar

Además, advirtieron sobre las posibles consecuencias legales de este tipo de acciones. Entre ellas, mencionaron la intervención policial, la apertura de causas judiciales, allanamientos en domicilios y el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares y computadoras.

La difusión de este material busca no solo informar, sino también desalentar la repetición de estos hechos que generan preocupación en la comunidad educativa y pueden derivar en situaciones de alta sensibilidad social.