24 de abril de 2026
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Amenaza

El Ministerio Público Fiscal advierte que las amenazas de tiroteo en escuelas son un delito

El organismo difundió una campaña para desalentar las amenazas de tiroteo, tras una serie de episodios recientes en escuelas de Mendoza. El video.

La campaña apunta especialmente a concientizar sobre la participación de niños y adolescentes en este tipo de conductas

La campaña apunta especialmente a concientizar sobre la participación de niños y adolescentes en este tipo de conductas

Desde el organismo remarcaron que este tipo de conductas, lejos de tratarse de bromas o juegos, constituyen delitos contemplados en la legislación vigente. En ese sentido, explicaron que estos hechos pueden ser encuadrados como amenazas, apología del delito e intimidación pública.

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El rol de las redes sociales en estos hechos

La campaña apunta especialmente a concientizar sobre la participación de niños y adolescentes en este tipo de conductas, muchas veces vinculadas a desafíos o contenidos que se viralizan a través de redes sociales con fines delictivos.

Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal recomendó a la comunidad (y en particular a las familias y ámbitos educativos) generar espacios de diálogo, intercambio y escucha activa como herramienta de prevención.

Qué consecuencias legales pueden enfrentar

Además, advirtieron sobre las posibles consecuencias legales de este tipo de acciones. Entre ellas, mencionaron la intervención policial, la apertura de causas judiciales, allanamientos en domicilios y el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares y computadoras.

La difusión de este material busca no solo informar, sino también desalentar la repetición de estos hechos que generan preocupación en la comunidad educativa y pueden derivar en situaciones de alta sensibilidad social.

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