Amenazas en escuelas: Mendoza trasladará el costo de los operativos policiales a los padres

En respuesta a la reciente ola de amenazas que han alterado la paz institucional en las escuelas de Mendoza, la Dirección General de Escuelas iniciará acciones legales a los padres o tutores de los menores para reclamar el pago de los operativos derivados de actos de intimidación pública, falsa alarma o cualquier maniobra que perturbe el orden institucional.
Para ello, la DGE ha dispuesto la citación obligatoria de los adultos responsables del 100% de la matrícula de los niveles Primario y Secundario en toda la provincia. Las familias deberán asistir a los establecimientos de manera presencial e individual para notificarse bajo firma, un proceso que las instituciones deben organizar mediante cronogramas específicos.
El punto más riguroso de la normativa es el traslado de las consecuencias económicas a los adultos responsables. Según el documento, se iniciarán acciones legales para que los padres o tutores afronten el pago de los costos operativos derivados de actos de intimidación pública, falsa alarma o cualquier maniobra que perturbe el orden escolar.
Cada despliegue de las fuerzas de seguridad representa una erogación extraordinaria para el Estado que ahora será reclamada patrimonialmente a las familias.
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Los padres de estudiantes que realicen amenazas deberán responder económicamente por los costos de los operativos.
Foto: Medios Andinos
Asimismo, la DGE recuerda que estas conductas están tipificadas como Intimidación Pública bajo el artículo 211 del Código Penal y sujetas a las sanciones del Código Contravencional de Mendoza.
Deber de garantía: mochilas y redes sociales
La circular introduce el concepto de "deber de garantía", estableciendo que el ingreso de un alumno a la escuela presupone una supervisión previa en el hogar.
Control de pertenencias: la institución escolar asume, bajo el principio de confianza legítima, que los padres han revisado que sus hijos no porten objetos ajenos a la actividad pedagógica que puedan agredir o violentar a terceros.
Vigilancia digital: al firmar la notificación, los adultos ratifican su compromiso en el acompañamiento y revisión de redes sociales como TikTok, Discord, WhatsApp e Instagram, con el fin de detectar retos virales o amenazas.
Tik Tok 1
En la Circular, los padres asumen el control estricto de las redes sociales de sus hijos.
Notificación obligatoria y blindaje legal
El operativo de firmas tiene como fecha límite el 6 de mayo de 2026. Cada familia será notificada por las autoridades escolares y deben asistir presencialmente para notificarse de forma fehaciente.
A diferencia de otras medidas, este operativo abarca a la totalidad de las familias de los niveles Primario y Secundario. Las Supervisiones escolares tienen la instrucción de garantizar que el cien por ciento de la matrícula sea notificada bajo firma. El objetivo es preventivo: consolidar la autoridad pedagógica y establecer límites claros para todos los adultos responsables antes de que ocurran transgresiones
En caso de que un adulto se niegue a firmar, el protocolo instruye a los directivos a labrar un Acta Supletoria con testigos para garantizar el respaldo legal de la escuela.
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El operativo de firmas tiene como fecha límite el 6 de mayo de 2026.
Foto: Imagen creada con IA
Por otro lado, la inasistencia injustificada o la actitud negligente podrá ser tipificada como "Negligencia" (Art. 30 Ley 26.061), lo que derivará en la intervención de los organismos de protección de derechos (ETI) y autoridades judiciales.
Protección docente y monitoreo
La DGE enfatizó que el cuidado de sus docentes y directivos es una "prioridad inalienable", comprometiéndose a ejercer su defensa ante hechos que afecten su autoridad pedagógica.
Finalmente, las escuelas deberán sistematizar la información de este operativo, reportando la cantidad de alumnos notificados y cualquier situación de riesgo identificada en la comunidad.