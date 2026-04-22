Amenazas escolares: hubo 230 escuelas bajo protocolo y 19 padres denunciados en Mendoza

La Dirección General de Escuelas brindó detalles sobre el impacto de la ola de amenazas en diferentes establecimientos escolares. El titular del área, Tadeo García Zalazar, calificó los hechos como un "fenómeno global" potenciado por desafíos en plataformas digitales y confirmó que, producto de estas acciones, se activaron protocolos de emergencia en 230 establecimientos educativos.

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Durante una conferencia de prensa, brindada en Casa de Gobierno, el ministro fue tajante al separar la "travesura" del delito. Como consecuencia directa de las investigaciones, la DGE presentó 19 denuncias contravencionales contra los progenitores o tutores de alumnos que fueron identificados realizando pintadas o difundiendo amenazas.

"Los padres van a tener que responder legalmente por sus hijos. El Código de Contravenciones prevé sanciones que van desde multas y trabajos comunitarios hasta días de arresto", sentenció García Zalazar.

En el ámbito escolar, los alumnos implicados enfrentarán sanciones administrativas graves, incluyendo la quita de puntos en el régimen de convivencia.

compromiso parental dge La DGE presentó 19 denuncias contravencionales contra los padres o tutores de alumnos involucrados en las amenazas.

Guerra contra los retos virales en redes sociales

Entre las medidas de prevención que se han tomado, García Zalazar refirió que el Ministerio trabaja en conjunto con diversas plataformas para frenar la viralización de contenidos que incitaban al pánico.

Según los datos oficiales, se lograron dar de baja 1.200 publicaciones vinculadas a retos de violencia escolar en redes como TikTok, una de las más utilizadas por los adolescentes.

"Al principio fue una intención manifiesta, pero luego se volvió un desafío viral. Hablamos con las redes para bajar estas publicaciones que incitan a generar temor para no asistir a los establecimientos", explicó el funcionario.

celular La DGE trabaja junto con diversas plataformas para frenar la viralización de contenidos que incitan al pánico.

Asistencia en salud mental y nuevas medidas

La magnitud de la crisis escolar movilizó a 418 profesionales de Salud Mental de los gabinetes psicopedagógicos, quienes realizaron más de 700 intervenciones para contener a docentes, padres y alumnos afectados por el clima de inseguridad.

De cara a los próximos días, García Zalazar anunció que los protocolos entran en una fase de autonomía:

Mochilas: los directivos de cada escuela decidirá si implementa restricciones o revisiones de mochilas según su propio clima de convivencia. Lo mismo ocurrirá con los controles en el ingreso al edificio.

Compromiso parental: esta semana se enviará una nueva notificación a todos los padres de la provincia de Mendoza para ratificar legalmente sus deberes de guarda y las penalizaciones vigentes.

Finalmente, el ministro apeló a la cordura de los adultos tras citar casos de padres que incitaron a sus hijos a llevar réplicas de armas: "Necesitamos un clima de convivencia positivo y la colaboración de los padres; nosotros tenemos que ser el ejemplo", concluyó.