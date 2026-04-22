22 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Amenaza

Amenazas escolares: hubo 230 escuelas bajo protocolo y 19 padres denunciados en Mendoza

El Gobierno de Mendoza endureció las medidas frente a las amenazas y presentó denuncias contra los padres de los alumnos identificados.

Amenazas en escuelas: hubo 230 establecimientos afectados y 19 padres denunciados.

Amenazas en escuelas: hubo 230 establecimientos afectados y 19 padres denunciados.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas brindó detalles sobre el impacto de la ola de amenazas en diferentes establecimientos escolares. El titular del área, Tadeo García Zalazar, calificó los hechos como un "fenómeno global" potenciado por desafíos en plataformas digitales y confirmó que, producto de estas acciones, se activaron protocolos de emergencia en 230 establecimientos educativos.

21 de abril de 2026, estudiantes, carpetas, prohibición uso de mochilas en los colegios, alumnos, seguridad
Amenazas en escuelas: la DGE aplicó protocolos en 250 instituciones.

Amenazas en escuelas: la DGE aplicó protocolos en 250 instituciones.

Lee además
Amenazas que sembraron miedo: liberaron a la madre investigada en Mendoza.

Tras días de tensión por amenazas escolares, liberaron a la madre imputada
Amenazas en escuelas: 6 imputados, 400 llamadas al 911 y 800 policías por día en Mendoza.

Impacto de las amenazas en escuelas de Mendoza: 6 imputados y 400 llamados al 911

Amenazas en escuelas: la responsabilidad de los padres y sanciones

Durante una conferencia de prensa, brindada en Casa de Gobierno, el ministro fue tajante al separar la "travesura" del delito. Como consecuencia directa de las investigaciones, la DGE presentó 19 denuncias contravencionales contra los progenitores o tutores de alumnos que fueron identificados realizando pintadas o difundiendo amenazas.

"Los padres van a tener que responder legalmente por sus hijos. El Código de Contravenciones prevé sanciones que van desde multas y trabajos comunitarios hasta días de arresto", sentenció García Zalazar.

En el ámbito escolar, los alumnos implicados enfrentarán sanciones administrativas graves, incluyendo la quita de puntos en el régimen de convivencia.

compromiso parental dge
La DGE presentó 19 denuncias contravencionales contra los padres o tutores de alumnos involucrados en las amenazas.

La DGE presentó 19 denuncias contravencionales contra los padres o tutores de alumnos involucrados en las amenazas.

Guerra contra los retos virales en redes sociales

Entre las medidas de prevención que se han tomado, García Zalazar refirió que el Ministerio trabaja en conjunto con diversas plataformas para frenar la viralización de contenidos que incitaban al pánico.

Según los datos oficiales, se lograron dar de baja 1.200 publicaciones vinculadas a retos de violencia escolar en redes como TikTok, una de las más utilizadas por los adolescentes.

"Al principio fue una intención manifiesta, pero luego se volvió un desafío viral. Hablamos con las redes para bajar estas publicaciones que incitan a generar temor para no asistir a los establecimientos", explicó el funcionario.

celular
La DGE trabaja junto con diversas plataformas para frenar la viralización de contenidos que incitan al pánico.

La DGE trabaja junto con diversas plataformas para frenar la viralización de contenidos que incitan al pánico.

Asistencia en salud mental y nuevas medidas

La magnitud de la crisis escolar movilizó a 418 profesionales de Salud Mental de los gabinetes psicopedagógicos, quienes realizaron más de 700 intervenciones para contener a docentes, padres y alumnos afectados por el clima de inseguridad.

De cara a los próximos días, García Zalazar anunció que los protocolos entran en una fase de autonomía:

  • Mochilas: los directivos de cada escuela decidirá si implementa restricciones o revisiones de mochilas según su propio clima de convivencia. Lo mismo ocurrirá con los controles en el ingreso al edificio.

  • Compromiso parental: esta semana se enviará una nueva notificación a todos los padres de la provincia de Mendoza para ratificar legalmente sus deberes de guarda y las penalizaciones vigentes.

Finalmente, el ministro apeló a la cordura de los adultos tras citar casos de padres que incitaron a sus hijos a llevar réplicas de armas: "Necesitamos un clima de convivencia positivo y la colaboración de los padres; nosotros tenemos que ser el ejemplo", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

En Malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma

Cárcel para una madre por las amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza

Alumnos sin mochila: el protocolo de la DGE que rechazan los padres

Nuevas amenazas de tiroteo en distintas escuelas de Mendoza: qué decidieron los directivos

Amenazas escolares: los padres responderán ante la ley

Así es el nuevo protocolo de la DGE ante amenazas escolares

En Malargüe también investigan amenazas de ataques armados en escuelas

El condenado por la muerte de Carli Amieva recuperó la libertad y ya suma una denuncia por violencia

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de abril

Las Más Leídas

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Guía completa de mantenimiento de cuchillos: diferencias entre la piedra de afilar y la chaira video

Cómo afilar tus cuchillos para que corten como una navaja

El menor está internado en el hospital Notti, mientras la justicia investiga el caso de maltrato infantil.

Detectan un grave caso de maltrato infantil en Ciudad

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de abril

El juez Sebastián  video

Sarmiento suspendido: por qué evitó la destitución, cuándo vuelve y qué nuevo rol busca en la Justicia